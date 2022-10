Erste Elf stellt sich von selbst

Mannheim. In der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar hat der FC Türkspor Mannheim die letzten drei Spiele nicht gewonnen – nach einem Traumstart von fünf Siegen in Folge. Nach dem 3:3 zuletzt gegen den FV Brühl musste das Team des Trainergespanns Feytullah Genc und Bernd Wigand sogar die Tabellenführung an den ASV Eppelheim abgeben. Der Rückstand beträgt aber nur zwei Punkte. Am Sonntag wartet nun das nächste Derby auf die Mannheimer. Türkspor empfängt um 15 Uhr die Spvgg 06 Ketsch, die aktuell auf dem zwölften Tabellenrang steht.

„Personell haben uns in der Trainingswoche Krankheiten und Verletzungen geplagt“, sagt Feytullah Genc. „Talha Yazgan hat eine Zerrung, die ihn schon seit zwei Wochen beschäftigt, und hat bisher nicht trainiert“, bemerkt der Coach und fährt fort: „Lukas Mertes und Dhialo Pozo konnten bisher nur joggen und haben nicht am Mannschaftstraining teilgenommen. Can Aydingülü ist für ein Spiel gesperrt aufgrund seiner Roten Karte wegen Torverhinderung mit der Hand.“

Fragezeichen auch hinter Erdem

Und es kommt noch schlimmer: Der torgefährliche Mittelfeldmann Mikail Erdem hat sich am Sonntag gegen den FV Brühl verletzt und bei ihm wurde laut Genc eine „Mittelfussverstauchung“ diagnostiziert. „Dolunay Cavdaroglu wird zudem voraussichtlich aufgrund einer privaten Veranstaltung fehlen“, sagt der Coach, der klar macht: „Wir müssen im Prinzip bis kurz vor dem Spiel abwarten, wer einsatzbereit ist. Von den Akteuren, die bisher vielleicht nicht so oft von Beginn an die Möglichkeit hatten, wird der ein oder andere am Sonntag seine Chance bekommen.“

Aufsteiger TSV Amicitia Viernheim empfängt am Sonntag um 15 Uhr den TSV Kürnbach. bol