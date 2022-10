Türkspor ernüchtert

Mannheim. In der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar hat der FC Türkspor Mannheim nach einem 3:3 (2:1) zu Hause gegen den FV Brühl die Tabellenführung abgegeben. Neuer Spitzenreiter ist der ASV Eppelheim. Die Mannschaft des Trainergespanns Feyullah Genc und Bernd Wigand verspielte dabei eine 3:1-Führung. „Wir waren im Vergleich zu den beiden Niederlagen zuvor besser, haben aus dem Spiel heraus auch unsere Tore gemacht. Aber klar ist: Wenn du 3:1 führst und dann nur 3:3 spielst, kannst du nicht zufrieden sein. Wir haben die Standardsituationen schlecht verteidigt“, sagte Genc. Mustafa Azad (29.) und Kadir Seker (33.) brachten die Mannheimer zunächst mit 2:0 in Front. Doch kurz vor der Pause kamen die Brühler zum 2:1-Anschlusstreffer durch Izzedine Noura (42.). Seker stellte mit dem 3:1 (55) den alten Abstand wieder her. Aber Brühl kam durch gute Standards noch zu zwei Treffern. Jens Heuberger machte nach einem Freistoß das 3:2 (70.). Dann konnte Can Aydingülü bei Türkspor nur mit der Hand auf der Torlinie klären. Er sah die Rote Karte (74.). Patrick Morscheid verwandelte den fälligen Elfmeter zum 3:3 (75.). fct

Eppelheim – Viernheim 3:1 (0:0)

Nach torloser erster Hälfte erzielten Patrick Lehr (46.) und Yannick Martin (55.) die 2:0-Führung für den ASV. Daniel Herbel verkürzte für Viernheim (60.), doch Yonathan Domingos machte alles klar. bol