Trendwende angepeilt

Mannheim. Derby-Zzeit in der Fußball-Landesliga. Der FC Türkspor Mannheim empfängt am Sonntag, 15 Uhr, den FV Brühl. Nach zuletzt zwei Niederlagen wollen die Platzherren in die Erfolgsspur zurück. Trotz der Negativerlebnisse grüßt der FC von der Tabellenspitze. Die Mannheimer sind mit 15 Zählern punktgleich mit dem Zweiten ASV Eppelheim, Brühl ist Achter (12). Bei einer weiteren Niederlage könnte es für den Primus nach unten gehen.

„Die Liga ist eben verdammt eng“, sagt der Türkspor-Coach Feytullah Genc, der das Team zusammen mit Bernd Wigand coacht. Er macht weiter klar: „Wir genießen es natürlich, dass wir aktuell ganz oben sehen, aber wir wissen, es kommen schwere Aufgaben auf uns zu.“ Wigand betont: „Nach den zwei Niederlagen müssen wir jetzt erstmal an den grundlegenden Dingen arbeiten. Wir sind bei der 2:4-Niederlage gegen Nußloch nicht als Mannschaft aufgetreten, beim 0:1 auswärts gegen FT Kirchheim hatten wir Pech. Aber wenn wir weiter träumen wollen, müssen wir jetzt erst wieder die Grundlagen abrufen.“

„Wir sind nicht der Favorit“

Lukas Mertes ist zurück aus dem Urlaub. Innenverteidiger Talha Yazgan hat noch eine Zerrung und ist fraglich. „Brühl kommt langsam ins Rollen, das zeigen die letzten Ergebnisse, wir sind sicher nicht der Favorit“, sagt Wigand. „Wir müssen schauen, dass wir in unserer Defensivarbeit gegen den Ball wieder besser stehen und dem Gegner wenig Möglichkeit geben. Brühl ist eine starke Mannschaft“, sagt Genc.

Aufsteiger TSV Amicitia Viernheim könnte Türkspor Schützenhilfe geben. Die Südhessen sind gut drauf und wollen auch am Sonntag, 15 Uhr, beim Tabellenzweiten ASV Eppelheim Punkte holen. bol