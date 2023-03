Türkspor gewinnt Derby

Mannheim. In der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar hat sich der FC Türkspor Mannheim im Aufstiegsrennen wieder zurückgemeldet. Das Team von Coach Serif Gürsoy gewann das Derby beim TSV Amicitia Viernheim mit 2:0 (1:0) und profitierte von den Patzern der Konkurrenz. Türkspor liegt als Tabellensechster nur noch drei Punkte hinter dem neuen Zweiten ASV Eppelheim.

„Der TSV Amicitia war der erwartet schwere Gegner, aber wir wollten von Beginn an kompakt stehen und das hat auch geklappt“, sagte Türkspor-Trainer Gürsoy. Nach einer halben Stunde schlug sein Team dann zu: Eine Flanke von Rahmi Can Bas köpfte Mikael Erdem aufs Viernheimer Tor. TSV-Amicitia-Keeper Ben Koppelmann konnte zunächst parieren, doch Erdem traf mit dem Nachschuss zum 1:0 (31.).

Im zweiten Durchgang hatten die Mannheimer weiter die besseren Chancen. „Aber wir haben wieder zu viele Möglichkeiten nicht genutzt. Das ist insgesamt noch nicht der Fußball, den ich mir vorstelle. Die Chancenverwertung muss besser werden“, sagte Gürsoy. In der 89. Minute sorgte Erdem mit seinem zweiten Treffer zum 2:0-Endstand für die Entscheidung. Den Viernheimern, die durch die Niederlage auf Platz zehn abrutschten und nur noch einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsrang haben, fehlte es in der Offensive letztlich an der nötigen Durchschlagskraft. bol