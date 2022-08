Türkspor gewinnt

Mannheim. In der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar ist der FC Türkspor Mannheim mit einem 2:1 (1:1) beim SV 98 Schwetzingen in die neue Saison gestartet. „Wir haben keine gute erste Halbzeit gespielt. Unser Torwart Raul Chira hat uns nach dem Rückstand im Spiel gehalten. Die zweite Halbzeit war dann spielerisch noch nicht so gut, aber wir sind agiler gewesen und haben kaum etwas zugelassen“, sagte Türkspor-Coach Feytullah Genc und betonte: „Wir haben uns dann selbst einige Chancen erspielt und das Spiel noch gedreht.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Viernheim – Ziegelhausen 2:4

Zwischenzeitlich lagen die Südhessen schon mit 0:3 zurück. Der TSV Amicitia fing sich, doch letztlich reichte es trotz Aufholjagd nicht mehr zu einem Punkt. bol