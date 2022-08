Heddesheim zittert sich ins Ziel

Mannheim. In der Fußball-Verbandsliga ist der VfR Mannheim am Samstag mit einem Last-Minute-Sieg in die neue Saison gestartet. Auch Fortuna Heddesheim gewann das Auftaktspiel. Der SV Waldhof II musste dagegen gegen einen alten Trainer eine Niederlage hinnehmen.

Walldorf II – VfR Mannh. 2:3 (2:1)

Die Mannheimer legten einen klassischen Fehlstart hin. Walldorf II führte in der Partie bei hochsommerlichen Temperaturen nach den Treffern von Nicola Groß (7.) und Luca Nagelbach (9.) früh mit 2:0. „Das haben sie super gemacht, Walldorf II ist eine junge, dynamische Mannschaft, sie sind ein super Tempo gegangen. Die ersten beiden Tore der Astoria waren stark“, sagte VfR-Trainer Volkan Glatt, der betonte: „Wir waren danach aber dominant, die Jungs haben gezeigt, dass sie charakterstark sind. Diese Mentalität freut mich. Was mir nicht so gefallen hat, war die mangelhafte Chancenverwertung.“

Stark begonnen, stark nachgelassen: Fortuna Heddesheim und Aydin Zeric (r.) mühten sich zu einem 2:1-Sieg gegen die TSG Weinheim mit Dominik Knauer. © Berno Nix

Nach 20 Minuten kam der VfR besser ins Spiel und verkürzte nach einer halben Stunde durch ein Kopfballtor von Fabian Czaker auf 1:2 (31.). Bis zur Pause waren die Mannheimer überlegen, doch die Astoria-Akteure retteten die Führung in die Pause. Im zweiten Durchgang hatte der VfR mit einem Pfostentreffer Pech. Ayhan Sabah gelang aber dann der mittlerweile verdiente Ausgleich – 2:2 (72.). In der Schlussphase war der VfR klar besser. Aber erst in der Nachspielzeit erzielte ausgerechnet der ehemalige FC-Spieler Darian Gurley den Siegtreffer zum 3:2 (90.+2). vfr

Heddesheim – Weinheim 2:1 (2:1)

Die Fortuna gewann das Derby zum Saisonauftakt. Ajdin Zeric (11.) brachte die Heddesheimer in Front. Die Fortuna war im ersten spielbestimmend und erspielte sich nach der Führung einige klare Torchancen. „Wir haben da noch viele Dinger gehabt, wir hätten das Spiel schon viel früher entscheiden müssen“, befand der Fortuna-Coach Steffen Kohl. Vor der Pause gelang dann Andreas Adamek das 2:0 für die Heddesheimer „Die Weinheimer kamen praktisch aus dem Nichts zum Anschlusstreffer und dann wird es natürlich noch einmal eng, weil die TSG einen Schub bekommt“, sagte Kohl. Jonas Can erzielte einen Minute vor der Pause das 1:2 (44.).

„Die Leistung der Mannschaft in der zweiten Halbzeit hat dann mit den Ansprüchen, die wir an uns haben, nichts mehr zu tun gehabt“, urteilte der Fortuna-Trainer nach Spielschluss. Die Weinheimer warfen im zweiten Durchgang noch einmal alles nach vorne und kamen auch zu Möglichkeiten zum 2:2. Mit Glück und Geschick retteten die Heddesheimer den knappen Sieg dann über die Zeit. „Für den Anfang war es ganz gut, aber wir haben da noch viel Luft nach oben“, sagte Kohl. Stammtorhüter Dennis Broll wird wohl noch länger ausfallen. „Er muss sich wegen seiner Knieverletzung nun doch einer Operation unterziehen, er fehlt uns“, sagte der Coach, der aber klar machte: „Wir hatten ja gegen Weinheim mit Steven Stattmüller einen sehr guten Ersatz, der es sehr ordentlich gemacht hat. Er war immer präsent, das hat mir sehr gefallen.“ fvh

Ol. Kirrlach – SV Waldhof II 2:1 (2:0)

„Für uns ist es heute sehr unglücklich gelaufen. Kirrlach hat die Führung in die Karten gespielt und seinen Vorsprung leidenschaftlich verteidigt“, sagte Waldhofs U-23-Coach Nico Seegert. Zwei individuelle Fehler in der ersten Halbzeit führten zur 2:0-Führung von Kirrlach. Erst überwand Waldhofs Paul Schacherer seinen Torhüter Oliver Seitz per Eigentor (9.), Can Özgün erhöhte für die Elf von Ex-Waldhof-II-Coach Frank Hettrich nach einem weiteren Abwehrpatzer (34.). Ein möglicher Elfmeter – Jann Germies wurde zu Fall gebracht – hätte das Anschlusstor bedeuten können, doch der Schiedsrichter ließ weiterlaufen.

Kurz nach dem Wiederanpfiff wurden die Waldhöfer Angriffsbemühungen dann belohnt, Patrick Hocker verkürzte auf 2:1 (52.). Nach einer Gelb-Roten Karte war der SVW II die letzte halbe Stunde in Überzahl und machte viel Betrieb. Die beste Ausgleichschance vergab kurz vor dem Ende Lazar Ilic. rod