Neue Ziele nach dem Pokal-Aus

Mannheim. Nach dem verlorenen Achtelfinale im BFV-Pokal mit 1:2 (0:0) beim FC Zuzenhausen kann sich der Vorjahresfinalist FC Türkspor Mannheim nun ganz auf die am Samstag beginnende Spielzeit in der Landesliga-Rhein-Neckar konzentrieren. Um 15.30 Uhr geht es zum SV 98 Schwetzingen.

„Die Mannschaft hat sich am Ende nicht belohnt“, befand Feytullah Genc, der zusammen mit Bernd Wigand in dieser Saison den FC Türkspor Mannheim trainiert, mit Blick auf das Pokalspiel. „In der ersten Halbzeit haben wir gegen Zuzenhausen keine Torchance zugelassen“, sagte der FCT-Coach, Genc betonte: „In der zweiten Halbzeit waren wir auch wirklich viel mutiger im Spiel nach vorne. Aber wir haben unsere klaren Chancen nicht genutzt.“ Kadir Seker traf nach dem Seitenwechsel nur den Pfosten. Mikael Erdem hatte ebenfalls den Führungstreffer auf dem Fuß, vergab aber.

Gegentreffer in der Nachspielzeit

Der FC Zuzenhausen ging dann vor 250 Zuschauern durch einen Konter in Front. Christopher Wild erziele die 1:0-Führung für die Kraichgauer (64.). „Wir haben dann relativ schnell ausgeglichen. Und es sah dann wirklich nach einer Verlängerung aus“, sagte Genc. Salifu Saine erzielte das 1:1 (75.) für den Außenseiter. In der Nachspielzeit bekam Zuzenhausen dann noch einmal einen Freistoß zugesprochen. Wild schnappte sich den Ball und zirkelte das Leder zum 2:1 (90.+3) in die Maschen. Kurz danach war Schluss.

Am Samstag trifft das Team von Genc und Wigand nun auswärts auf den SV 98 Schwetzingen. „In der Liga kann jeder jeden schlagen, das wird sicher wieder so, dass alle Partien ziemlich eng werden“, glaubt Genc. Die Mannheimer haben in den Testspielen trotz der Tatsache, dass es einen Komplettumbau in der Mannschaft gab, gute Leistungen abgeliefert. Doch Genc ist vorsichtig: „Wir denken erst einmal nur von Spiel zu Spiel.“

Aufsteiger TSV Amicitia Viernheim startet am Sonntag (15 Uhr) zu Hause gegen den DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal . bol