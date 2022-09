Konzentration gefordert

Mannheim. Fußball-Landesligist FC Türkspor Mannheim hat am vergangenen Wochenende seine erste Saisonniederlage kassiert. Zu Hause verlor das Team des Trainerduos Feytullah Genc und Bernd Wigand gegen den Aufsteiger FV Nußloch. Die 2:4-Niederlage kam nach zuvor fünf klaren Siegen etwas überraschend. Tabellenführer ist der FC Türkspor aber immer noch. „Wir haben natürlich das Spiel vom vergangenen Wochenende aufgearbeitet – und auch wieder gut trainiert“, sagt Feytullah Genc. „Wir müssen immer wieder die Grundtugenden abrufen. Ansonsten reicht das in der Landesliga nicht, um Spiele zu gewinnen.“

Die Mannheimer stehen am Sonntag, 15 Uhr, vor einer kniffligen Aufgabe. „Wir treffen auswärts mit FT Kirchheim auf einen Gegner, der in der vergangenen Spielzeit lange Zeit bestens abgeliefert hat“, sagt Genc. Beide Teams spielten in der vergangenen Runde bis zum Schluss um den Aufstieg mit.

Vorsicht vor Kontern

Feytulla Genc (vorne) und Bernd Wigand sind mit Türkspor Spitzenreiter. © Nix

Die Kirchheimer sind eher verhalten in die neue Runde gestartet. Aus den bisherigen Spielen holte das Team neun Punkte und ist Neunter . Die Kirchheimer verloren am 18. September in Nußloch mit 0:4, am vergangenen Wochenende gewannen die FT-Kicker zu Hause aber gegen den FV Brühl mit 2:1. „Kirchheim steht defensiv gut und hat ein starkes Umschaltspiel“, urteilt Genc, der Respekt vor dem kommenden Gegner hat. „Wir müssen die Konzentration wieder hochzufahren und die richtigen Mittel anwenden, um erfolgreich aus Kirchheim zurückzukehren.“

Der TSV Amicitia Viernheim, der zuletzt zwei Siege feierte, empfängt am Sonntag, 15 Uhr, den Tabellendritten ASC Neuenheim. bol