FC Türkspor schwächelt

Mannheim. In der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar hat der FC Türkspor Mannheim die zweite Niederlage in Folge kassiert. Nach dem 0:1 (0:1) bei den FT Kirchheim bleibt das Team des Trainerduos Feytullah Genc und Bernd Wigand aber Spitzenreiter, da der engste Verfolger ASV Eppelheim beim 0:1 in St.Leon ebenfalls patzte. Das Tor des Tages erzielte Jan Horak (10.). „Wir haben nach einer Unachtsamkeit bei einer Flanke das Gegentor bekommen“, sagte Türkspor-Trainer Genc. FCT

Viernheim – Neuenheim 5:3 (3:1)

Für Viernheim erzielten Laurenz Baaß (3.) und Erik Anhölcher (6.) die schnelle 2:0-Führung, Kajally Njie traf zum 1:2 (26.), doch Anhölcher sorgte für den alten Abstand. Njie (74., 89.) führte mit zwei Toren den ASC zum 3:3. In der Nachspielzeit schlug Viernheim mit Treffern von Niklas Roesch (90.+5) und Anhölcher (90.+7) aber zurück. tsv