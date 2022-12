SV Waldhof startet mit Trainingsgast

Mannheim. Fußball-Drittligist SV Waldhof ist am Freitagnachmittag in die Vorbereitung auf den Saison-Neustart am 14. Januar gegen den TSV 1860 München eingestiegen. Während die eine Hälfte der Mannheimer bei umfangreichen Leistungstests gefordert war, um den Ist-Zustand im Kader zu ermitteln, absolvierte der Rest der SVW-Profis eine lockere Einheit auf dem Trainingsgelände am Alsenweg. Am Samstag werden die Rollen getauscht, bevor Cheftrainer Christian Neidhart am Sonntagvormittag (11 Uhr) zum ersten gemeinsamen Mannschaftstraining bittet. Mit von der Partie war dabei auch Gastspieler Luca Bolay (hier auf dem Rücken von Niklas „Willy“ Sommer). Der 20-jährige Linksverteidiger hat noch bis zum Sommer einen Vertrag beim Zweitligisten Karlsruher SC und kann dort in dieser Spielzeit eine Einwechslung kurz vor Spielschluss vorweisen. Das erste Testspiel bestreitet der SVW am 10. Dezember beim FC Basel, bevor es eine Woche später zum Zweitliga-Dritten 1. FC Heidenheim geht. th

