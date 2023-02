Erbauliche Lektüre sieht anders aus. Als unübersehbare Mahnung, dass so etwas bitte nie mehr passieren möge, hat Waldhof-Trainer Christian Neidhart in der Kabine am Alsenweg Zeitungsartikel aufgehängt. Deren Inhalt: das 2:6-Debakel beim SV Meppen in der Vorrunde.

...