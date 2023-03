Spitzenreiter eine Nummer zu groß

Mannheim. Die Tischtennis-Damen der DJK Vogelstang/ Käfertal haben im Aufstiegskampf der Verbandsliga am vergangenen Wochenende einen herben Dämpfer hinnehmen müssen. Die Mannheimerinnen verloren das Top-Spiel beim Ligaprimus SG Rüppur klar mit 2:8. In der Tabelle rutschten die DJK-Spielerinnen damit vom zweiten auf den dritten Rang ab.

„Im Gegensatz zur 6:8-Vorrundenniederlage fiel der Sieg von Rüppur dieses Mal doch deutlicher aus als erwartet“, sagte DJK-Teamsprecherin Heike Czech. „Leider gingen zu Beginn beide Doppel knapp verloren, so dass wir gleich mit 0:2 in Rückstand geraten sind. Das war nicht gut.“ Das Duo Kerstin Sommer/Melanie Pahl verlor trotz einer 2:0-Satzführung sein Spiel noch mit 2:3. Elina Kogane/Sabine Lehr unterlagen mit 1:3.

Ittersbach sagt ab

In den Einzeln konnte Kogane ihre beiden Spiele gewinnen. Sabine Lehr, Kerstin Sommer und Melanie Pahl spielten zwar gut mit, dennoch reichte es für die drei Mannheimerinnen nicht mehr für einen weiteren Einzelsieg. „Zwischen Rang zwei und sechs geht es in der Liga ganz eng zu“, betonte Czech. Die DJK-Damen rechnen sich deshalb noch was aus – zumal die nächsten beiden Punkte schon eingetütet sind. „Das Heimspiel am kommenden Sonntag wurde von Ittersbach bereits abgesagt und wird somit als kampfloser Sieg für uns gewertet“, informierte die Teamsprecherin.

Herren verlieren Kellerduell

Die Herren der DJK Käfertal/Vogelstang verloren ihr Verbandsliga-Heimspiel gegen den TTV Heidelberg mit 3:9 und bleiben damit als Drittletzter auf einem direkten Abstiegsrang. Luis Miguel Oliveira Neves, Dirk Recktenwald und Marc Adler gelangen Einzelerfolge. Mehr war aber nicht drin gegen das Heidelberger Team, das durch den Sieg auf einen Nichtabstiegsrang sprang. Am Samstag empfangen die Mannheimer, die momentan noch drei Spiele weniger als die direkten Konkurrenten absolviert haben, den Ligafünften TTV Mühlhausen.

Nach einem Monat Pause greift in der Herren-Verbandsklasse der Tabellendritte DJK St. Pius am Samstag, 11. März, 18 Uhr, wieder in das Spielgeschehen ein. Das Team von Mannschaftskapitän Sebastian Tiemann empfängt dann den Ligavierten TSG Eintracht Plankstadt. Die Neuhermsheimer liegen nur zwei Punkte hinter dem Tabellenführer SV Adelsheim. bol