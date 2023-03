Sharks vor Spitzenspiel

Viernheim. Für die BG Viernheim-Weinheim steht ein ganz wichtiges Spielwochenende an. Die Oberligaherren können die Chance auf die Aufstiegsrelegation wahren, und die Rhein-Neckar-Metropolitans können einen großen Schritt zum Klassenerhalt in der Jugendbasketballbundesliga machen.

Das Team der JBBL hat am Sonntag, 5. März, um 15 Uhr in der Weinheimer TSG-Halle ihr erstes Heimspiel in den Playdowns gegen bba Augsburg. Die Spiele werden im Modus „Best of three“ ausgetragen, wer zwei Spiele gewinnt, hat den Klassenerhalt geschafft. Die Metropolitans gehen als Favorit in die Spiele. Denn Augsburg hat in der ganzen Saison noch keinen Sieg errungen. Das Team der Gastgeber kann also gleich den ersten Punkt zum Ligaverbleib holen.

Die Herren 1 der BG Viernheim-Weinheim haben direkt im Anschluss an die Jugendbundesliga eines der wichtigsten Spiele der Saison. Um 17.30 Uhr ist der SSC Karlsruhe zu Gast in Weinheim, es ist das Spitzenspiel der Oberliga, der Dritte empfängt den Zweiten. Für die BG gilt, dass sie das Spiel unbedingt gewinnen muss, wenn sie noch Platz zwei und somit die Entscheidungsspiele um den Aufstieg erreichen will. Weil das Hinspiel sehr deutlich für Karlsruhe endete (71:53), muss der Heimsieg auch noch hoch ausfallen, um den direkten Vergleich zu gewinnen. Dann wären die „Sharks“ nicht auf Schützenhilfe des Tabellenersten SG Heidelberg-Kirchheim angewiesen, die auch noch gegen Karlsruhe spielen.

Vor den Topspielen ist die U14 schon am Ball, um 12.30 Uhr kommt der Nachwuchs der Heidelberger TV zur BG. Parallel wird am Sonntag auch in der Waldsporthalle gespielt, die U14-Mädchen empfangen den USC Heidelberg. Ein weiteres spannendes Spiel schließt den Sonntagsspieltag in der TSG-Halle ab. In der Landesliga der Männer treten die Herren 2 um 19.30 Uhr gegen den Tabellenführer Heidelberger TV an. Auch am Samstag, 4. März, richtet die BG Viernheim-Weinheim ein Heimspiel aus. Die dritte Mannschaft der U12 trifft in der Alexander-von-Humboldt-Halle auf den TV Sinsheim.

Weitere BG-Spiele sind als Auswärtspartien angesetzt. Die U18 fährt am Samstag zum Spitzenreiter der Jugendoberliga. Spielbeginn bei PS Karlsruhe LIONS ist um 10 Uhr. Für den Nachwuchs der BG ist die Meisterschaftsrunde mittlerweile außer Reichweite, trotzdem will man den Ligaprimus ein wenig ärgern. In der Bezirksliga fahren die Herren 3 zum TSV Wieblingen 3 (15.45 Uhr). Die Herren 4 haben ihr Auswärtsspiel um 16 Uhr beim TSV Billigheim 2. Die erste Mannschaft der U12 spielt am Sonntag um 12 Uhr bei der TSG Wiesloch 1. Die zweite Vertretung der U18 läuft um 14 Uhr bei DJK Eppelheim auf. su