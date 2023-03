Ab sofort ohne Kirsch

Bürstadt. In der Verbandsliga Süd hat die erste Tischtennis-Damenmannschaft des TV Bürstadt wieder einmal ihre Hausaufgaben erledigt. Das Heimspiel gegen den Drittletzten TG Bornheim entschieden die TVB-Damen mit 6:0 für sich. „Das war von vornherein eine klare Sache. Da waren viele Drei-Satz-Spiele dabei“, sprach Bürstadts Abteilungsleiter Frank Rosenberger von einem „richtigen Lauf“.

Fünf 3:0-Erfolge waren es an der Zahl. Laura Wunder/Sophie Kirsch und Laura Rosenberger/Fabienne Zorn gaben sich nach ihren Siegen im Doppelauftakt auch in den Einzeln keine Blöße. Nur Rosenbergers Partie ging in den vierten Satz.

Von Aufstieg und Meisterschaft wollen die TVB-Damen im ersten Jahr nach dem Hessenliga-Abstieg dennoch weiter nicht sprechen. Die Verbandsliga sei zurzeit das perfekte Pflaster, erinnert Frank Rosenberger immer wieder aufs Neue. Dass die Bürstädterinnen jetzt mit 21:11 Punkten auf Relegationsplatz zwei stehen, ist vor dem Verfolgerduell beim Vierten TSV Nieder-Ramstadt (19:11 Punkte) trotzdem Fakt. Hinzu kommt: Spitzenreiter TTC Langen V (28:4 Punkte) ist nicht aufstiegsberechtigt.

Rosenberger und Heiser punkten

An Rosenbergers Einstellung ändert das alles aber nichts. „In Nieder-Ramstadt ist es nicht einfach zu spielen“, sieht der Abteilungschef vor dem Duell am Sonntag (10 Uhr) „zwei Mannschaften, die im Prinzip auf Augenhöhe unterwegs sind“. Auf Sophie Kirsch muss Bürstadt im Saisonendspurt verzichten. Die Jugendspielerin hat ihr Einsatzkontingent erreicht.

Nicht ganz überraschend verlor indes Bürstadts zweites Damenteam in der Bezirksoberliga 1 mit 2:6 gegen den TSK Rimbach. Nach der Heimniederlage trauerte Frank Rosenberger einem möglichen Punktgewinn hinterher. „Die beiden Doppel sind erst im fünften Satz weggegangen“, sagte Bürstadts Abteilungsleiter und fand entsprechend, dass die TVB-Reserve „richtig gut dabei“ war.

So stand es schnell 0:4 statt 2:2. Immerhin: Nachwuchstalent Sophie Rosenberger gewann auf Position eins erstmals gegen die Rimbacherin Johanna Knapp. Hinten nahm Vanessa Heiser einen Zähler mit. Mit 9:21 Punkten steht Bürstadt II jetzt als Absteiger fest. Aus der Zehner-BOL steigen nach dieser Runde fünf Teams ab. cpa