Spannender Doppelpack

Mannheim. Fußball-Landesligist FC Türkspor Mannheim ist am vergangenen Wochenende in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Mit dem 6:1 bei der SG Horrenberg gelang der Mannschaft des Trainerduos Feytullah Genc und Bernd Wigand nach zuvor vier Spielen ohne Dreier ein Sieg. Gleichzeitig kletterte der FC in der Tabelle auf Rang vier. Am Freitagabend empfangen die Mannheimer um 19 Uhr nun auf eigenem Kunstrasen den Ligasechsten ASC Neuenheim.

Coach Genc kann vor der Begegnung Erfreuliches vermelden: „Unsere Personaldecke wird dicker. Wir hatten in Horrenberg nur drei Spieler auf der Bank. Nun kehren Lukas Mertes und Samet Yagiz zurück. Auch Talha Yazgan hat nach vierwöchiger Verletzungspause das Training wieder aufgenommen.“

Für Genc stehen am Freitag und dann auch schon wieder am Dienstag, 1. November, 14.30 Uhr, beim derzeitigen Tabellenzweiten ASV Eppelheim zwei Schlüsselspiele an. „Der Sieg in Horrenberg kam hoffentlich zum richtigen Moment und gibt der Mannschaft wieder mehr Selbstvertrauen“, sagt der Türkspor-Coach und macht klar: „Innerhalb weniger Tage geht es gegen zwei Topteams. Neuenheim bringt neben den vielen individuell guten Spielern auch eine gewisse Robustheit und Dynamik mit. Wir freuen uns auf das Flutlichtspiel.“

Der TSV Amicitia Viernheim trifft am Samstag, 18 Uhr, auf den Primus SG Heidelberg-Kirchheim und muss am Dienstag, 14.30 Uhr, beim SV 98 Schwetzingen antreten. bol