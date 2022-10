Wallstadt sucht den richtigen Weg

Mannheim. „Wir sind leicht von unserem Weg abgekommen“, fasst Michael Wagner die letzten beiden Spieltage der Fußball-Kreisliga aus seiner Sicht zusammen. Der Coach der SpVgg Wallstadt kassierte mit seinem Team zwei bittere Niederlagen. Erst setzte es ein 2:3 gegen den TSV Neckarau, zuletzt schluckten die Wallstädter ein vermeidbares 1:2 in Gartenstadt. „Wir hätten das Spiel gegen den VfB nicht verlieren müssen und hatten vor allem in der ersten Hälfte viele gute Gelegenheiten, die Partie vorzeitig zu entscheiden, haben die aber liegengelassen. Ich will die sehr kämpferische Leistung von Gartenstadt keinesfalls schmälern, die drei Punkte dürfen wir aber nicht hergeben“, erklärt Wagner.

In der Tat hinken die Wallstädter in Sachen Torquote deutlich hinterher. Während Spitzenreiter Rheinau schon 37 Mal ins Schwarze traf, schafft es die Wagner-Elf grob nur halb so oft (19 Tore). Dabei unternehmen die Wallstädter eine Menge, um vor dem gegnerischen Gehäuse besser abzuliefern. „Wir trainieren jede Woche Abschlüsse und reden viel. Irgendwie ist der Knoten e aber noch nicht geplatzt“, sagt Wagner, dem ein Torjäger fehlt. Neuzugang Kevin Achtstetter führt das teaminterne Ranking mit vier Treffern an, Biago Setola (VfR Mannheim II) und Milos Stankovic (FK Srbija Mannheim) stehen schon bei satten 13 Toren. „Ich denke aber nicht an weitere Verstärkungen. Wir haben vor der Saison gute Jungs geholt, die sich dann teilweise auch direkt verletzt haben und noch nicht so richtig ihr Potenzial bei uns entfalten konnten. Die Saison ist noch lang und wir werden da nicht nervös“, analysiert der routinierte Trainer.

Favorit gegen Hochstätt Türkspor

Am kommenden Sonntag wartet der FC Hochstätt Türkspor (15 Uhr), der sich in der Abstiegszone befindet. Nach einem wichtigen Sieg zuletzt gegen die SG Oftersheim (2:1), dürfte der FC die Wallstädter allerdings mit breiter Brust empfangen.

„Das wird eine ganz schwere Partie. Der FC hat gerade zu Beginn der Saison häufig Probleme und kommt dann meistens ins Rollen. Ich erwarte von meiner Mannschaft eine ähnlich spielstarke Leistung wie gegen Gartenstadt, nur die Chancen müssen wir diesmal auch verwerten“, hofft Wagner auf sichtbare Trainingsergebnisse und legt noch einmal nach: „Wir wollen diese drei Punkte haben, den Blick wieder nach oben richten und zurück auf unseren Weg.“ bah