SGL mit Topstart

Pforzheim. Gelungener Saison-Auftakt für die SG Leutershausen. Der Handball-Drittligist gewann bei der SG Pforzheim/Eutingen mit 28:23. „Wir sind sehr gut mit einer starken Abwehrleistung in die Partie gekommen. Die Jungs haben viele Eins-gegen-Eins-Situationen gut gelöst”, sagte Trainer Marc Nagel. Auch der neue Torwart Sebastian Ullrich überzeugte, sehr zur Freude von Nagel: „Er hat uns große Sicherheit gegeben.”

Nach zwölf Minuten stand es 7:1 für die SGL. Doch die Sechs-Tore-Führung hielt nur bis kurz vor der Pause. „Es ist ein bisschen ärgerlich, dass wir nur mit drei Treffern Vorsprung in die Halbzeit gegangen sind”, sagte Nagel mit Blick auf das 12:9.

Doch die zweite Hälfte verlief wieder ganz nach dem Geschmack der Roten Teufel von der Bergstraße. Sechs Tore von Tim Götz, der mit acht Treffern an diesem Tag bester Schütze war, und fünf von Yessine Meddeb in den zweiten 30 Minuten sorgten dafür, dass die SGL fast immer mit vier Toren führte und den Sieg am Ende einfahren konnte. red