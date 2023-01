SGL am Wegweiser

Leutershausen. Nach der Auftaktniederlage bei Tabellenführer TV Oppenweiler hofft Handball-Drittligist SG Leutershausen nun am Samstag (20 Uhr) beim TVS Baden-Baden auf den ersten Sieg im neuen Handball-Jahr. Wenn die SGL als Tabellensiebter weiter Kontakt zu den Spitzenplätzen halten will, muss gegen den Vorletzten ein Sieg her.

„Die kommenden Spieltage sind entscheidend, denn da wird es Überraschungen geben. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen, während sich die Teams von oben untereinander die Punkte abnehmen“, sagt SGL-Sportchef Mark Wetzel. Dann können die Bergsträßer entscheiden, ob man „oben dranbleibt oder die Ziele neu definieren muss“, wie es Wetzel ausdrückt. Die Partie in Baden-Baden kann die SGL nahezu komplett angehen. red