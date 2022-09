SG macht den Traumstart perfekt

Mannheim. Zweites Spiel, zweiter Sieg. Die Basketballer der SG Mannheim haben einen Traumstart in die neue Saison der Regionalliga Südwest erwischt. Das Team von Coach Peter Eberhardt gewann sein Heimdebüt gegen die Bona Baskets Limburg deutlich mit 98:64 (52:27).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir haben uns in den ersten fünf Minuten schwer getan, dann aber einen Lauf hingelegt, sind bis zur Pause im ersten Viertel in Führung gegangen und haben die dann auch nicht mehr abgegeben“, sagte der Mannheimer Cheftrainer nach dem Erfolg vor 220 Zuschauern. in der GBG Halle.

Daniel McGee war der erfolgreichste Werfer der SG Mannheim. © Pix

Nach zehn Minuten lagen die SG-Korbjäger gegen die nur mit sieben Akteuren angereisten Limburger mit 24:19 in Front. Im zweiten Abschnitt legten die Mannheimer dann den Turbo ein. Zur Halbzeit waren die SG-Akteure mit 25 Punkten in Führung. „Das war dann schon ein sehr komfortabler Vorsprung“, betonte Eberhardt und sagte: „Ausschlaggebend war die Tatsache, dass wir sehr gut zusammengespielt haben. Außerdem konnten wir immer wieder einfache Körbe am Brett erzielen. Dort waren wir einfach auch stärker besetzt. Das konnten wir letztlich für uns ausnutzen.“

Am Sonntag in Söflingen

Mehr zum Thema Basketball SG erwischt Auftakt nach Maß Mehr erfahren Handball SGL in Torlaune Mehr erfahren Tischtennis Kurzfristige Ausfälle tun der DJK weh Mehr erfahren

Nach dem Seitenwechsel spielten die Limburger besser mit. Im dritten Viertel war es eine Begegnung auf Augenhöhe. „Wir hatten ein bisschen Probleme, als Limburg Druck über das ganze Spielfeld gemacht hat, defensiv haben wir auch nachgelassen“, gab der SG-Trainer zu.

Doch die Mannheimer ließen keine große gegnerische Aufholjagd mehr zu. Vor dem Schlussviertel führten die SG-Akteure weiter klar mit 72:49 (30.). Letztlich spielten die Mannheimer die Partie locker runter. „Der Sieg tut uns natürlich sehr gut. Wir hatten die Woche vor dem Spiel mit doch einigen Ausfällen auch eine schwierige Trainingssituation gehabt “, befand Peter Eberhardt, der aber klar machte: „Darauf ausruhen können und dürfen wir uns sicher nicht.“

Topscorer der Mannheimer war der US-Amerikaner Daniel A. McGee, der im September neu aus Augsburg kam. Er ist für die Shootingposition prädestiniert und könnte den abgewanderten Jeremy Ingram ersetzen. Mit 29 Punkten und acht Assists zeigte der US-Amerikaner eine ganz starke Leistung. McGee traf zudem fünf Dreier.

Am kommenden Sonntag, 17 Uhr, müssen die Mannheimer auswärts bei der TSG Söflingen ran, die eine Niederlage und einen Sieg aufweist. „Da werden wir auf mehr Härte treffen. Söflingen spielt sehr körperlich. Ich bin gespannt, wie wir mit der Spielweise zurecht kommen“, sagte Peter Eberhardt.

SG: McGee (29), Bestert (10), Faller (22), Kuppe (13), Curth (8), Klocek (6), Scheffels (6), Fauth, Almenäs (4), Böttcher,