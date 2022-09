SG erwischt Auftakt nach Maß

Bensheim. Die Basketballer der SG Mannheim sind mit einem Sieg in die neue Saison der 1.Regionalliga gestartet. Das Team von Coach Peter Eberhardt kam auswärts zu einem 94:88 (50:39)-Erfolg über den VfL Bensheim. Für den neuen Coach ein Auftakt nach Maß.

„Es ist sehr wichtig, dass wir gleich einen guten Start hatten. Wir hatten nämlich doch eine holprige Vorbereitung , da einige Spieler erst spät zur Mannschaft gestoßen sind. Dazu kam auch Verletzungspech. Pascal Klaehn fiel beispielsweise aus, das tat und tut schon weh“, sagte Eberhardt, der im Sommer wieder zur SG zurückkehrte und als primäres Ziel den Ligaverbleib ausgerufen hat. Mit dem bundesligaerfahrenen Albert Kuppe vermeldete die SG kurz vor dem Saisonauftakt noch einen Königstransfer. Der ehemalige BBL-Spieler kam von den Heidelberg Academics und war in Bensheim zusammen mit Routinier Alex Kuhn gleich die treibende Kraft.

Bergsträßer Aufholjagd

Alexander Kuhn war mit Albert Kuppe erfolgreichster Werfer. © Pix

„Die Partie war hart umkämpft“, betonte Eberhardt. Die SG ging in den ersten beiden Abschnitten zeitweise deutlich in Führung. Die Mannheimer lagen nach dem ersten Viertel mit 24:19 (10.) in Front und zu Beginn des zweiten Abschnitts sogar mit 34:20. Doch die Bensheimer kämpften sich immer wieder heran, verkürzten auf 38:35 (18.). Die SG hatte zur Halbzeit aber einen Elf-Punkte-Vorsprung. „Das dritte Viertel war dann knapp. Bensheim lag gegen Ende des Durchgangs auch mal mit einem Punkt vorne. „Was mich aber sehr gefreut hat, war , dass wir uns doch immer wieder absetzen konnten und eine Antwort auf die Bensheimer Aufholjagd gefunden haben“, sagte Eberhardt.

Albert Kuppe erzielte 27 und Alex Kuhn 25 Punkte für die SG, die auch defensiv vor allem im zweiten Durchgang überzeugte. „Auch wenn Albert und Alex gut gespielt haben – der Sieg war eine Teamleistung“, sagte Peter Eberhardt. Am Wochenende steht am Sonntag (15.15 Uhr) in der GBG Halle das erste Heimspiel gegen die Bona Baskets Limburg an.

SG: Kuppe (27), Kuhn (24), Curth (11), Kalocai (10), Faller (10), Klocek (6), Scheffels (3), McGee (2), Heineke, Almenäs. bol