SGL in Torlaune

Leutershausen. Sieg im Top-Spiel: Handball-Drittligist SG Leutershausen hat gegen den HC Oppenweiler/Backnang mit einer starken Leistung Heimstärke demonstriert. Am Ende gewann die SGL deutlich 36:29.

Wie schon in der Vorwoche startete Leutershausen stark in die Partie und zog direkt zu Beginn mit drei Toren weg. „Wir sind sehr, sehr gut ins Spiel gekommen”, sagte Trainer Marc Nagel, der aber eine kurze Schwächephase erkannte: Die letzten Minuten der ersten Halbzeit. Als die SGL bereits mit fünf Toren führte (14:9), drehte Oppenweiler plötzlich auf. Die Gäste kamen vor der Pause auf zwei Tore ran und hatten sogar noch die Chance, weiter zu verkürzen. Die zweite Halbzeit war dann lange umkämpft, doch als Oppenweiler auf ein Tor herankam (42.), setzte sich die SGL erneut ab.

Vier schnelle Tore von Kevin Bitz, der an diesem Tag mit neun Treffern zum besten Schützen avancierte, sorgten nach 48 Minuten für eine solide 29:23-Führung und die Vorentscheidung. „Ich bin hochzufrieden”, sagte Nagel auch mit Blick auf den Saisonstart. „Wir hatten jetzt acht Halbzeiten, sechs davon waren in Ordnung. Wir wissen, dass wir was geleistet haben, aber wir wissen auch, dass wir das Woche für Woche erneut zeigen müssen. Das ist jetzt unser Job”, forderte der Coach.

SGL-Tore: Bitz (9), Pauli (8/5), Meddeb (6), Bauer (5), Röller (3), Götz (2), Schreiber (2), Ulrich (1). red