Seker schnürt Doppelpack

Mannheim. In der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar hat der FC Türkspor Mannheim die Tabellenführung verteidigt. Das Team des Trainergespanns Feytullah Genc und Bernd Wigand gewann beim VfB St. Leon mit 2:0 (0:0). „Es war in der ersten Halbzeit kein gutes Spiel. Beide Mannschaften haben sich zahlreiche Ballverluste geleistet“, sagte Türkspor-Trainer Bernd Wigand. Die besseren Möglichkeiten in Durchgang eins hatten die Mannheimer. Kadir Seker vergab zwei große Chancen. Besser machte es der Türkspor-Spieler dann nach dem Seitenwechsel. In der 65. Minute erzielte er das 1:0 (65.) für die Mannheimer, die dann in der Schlussphase durch einen verwandelten Foulelfmeter von Mikael Erdem zum 2:0 (83.) alles klar machten. „In der zweiten Hälfte haben wir zielstrebiger gespielt“, sagte Wigand. fct

TSV A. Viernheim – Kirchheim 2:2

Die Südhessen trotzten dem Titelmitfavoriten einen Punkt ab. Erik Anhölcher traf zum 1:1 und 2:2. bol