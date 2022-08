Den Start vergolden

Mannheim. Dem FC Türkspor Mannheim ist ein Start nach Maß in die neue Saison der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar gelungen. Das neu formierte Team der beiden Trainer Feytullah Genc und Bernd Wigand kam auswärts zum Rundenauftakt beim SV 98 Schwetzingen zu einem 2:1-Erfolg. „Wir sind froh, dass wir mit einem Sieg gestartet sind, aber sicherlich haben wir noch viel Arbeit vor uns“, sagt Genc.

Am Sonntag feiert der FC Türkspor nun sein Heimdebüt. Die Mannheimer treffen um 15 Uhr auf den Aufsteiger SV Treschklingen, der sich in seinem ersten Saisonspiel gegen den Aufstiegsmitfavoriten FT Kirchheim ein 0:0 erkämpfte.

Einige personelle Sorgen

„Wir wollen unser erstes Heimspiel natürlich gleich erfolgreich bestreiten und weiter positiv in die Saison starten“, sagt Genc. Der Türkspor-Coach macht aber auch klar: „Es wird schon noch aufgrund von Urlaub und sonstigen Gründen dauern, bis die Mannschaft eine gute Fitness erreicht hat. Und wenn das dann so weit ist, wird sich das Team auch als Mannschaft weiterentwickeln.“

Gegen Treschklingen wird das Trainerduo auf einige Leistungsträger verzichten müssen. „Verletzungsbedingt fehlen wird Lukas Mertes. Mittat Özcan ist im Urlaub“, sagt Genc. Dafür kann der Trainer aber auch zwei Rückkehrer vermelden: „Tabarak Mansi hat seine Rot-Sperre abgesessen, Oguzhan Yildirim ist aus dem Urlaub zurück.“ Fragezeichen stehen unterdessen noch hinter dem Einsatz von Anton Markovic. Der Offensivmann, der neu vom Landesligaabsteiger FK Srbija gekommen ist, hat noch mit Nachwirkungen einer Coronainfektion zu kämpfen. „Er ist nicht fit“, sagt Genc und macht klar: „Die Jungs sind alle hochmotiviert, wir freuen uns riesig auf das Spiel.“

Der TSV Amicitia Viernheim startete mit einer 2:4-Heimniederlage gegen den DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal in die neue Runde. Rastin Ansari Khaledi (Fortuna Heddesheim) und Lars Thomas, der ein Studium begonnen hat, haben kurzfristig für die Saison noch abgesagt. „Wir wollen so schnell wie möglich einen Mittelfeldrang unter Dach und Fach bringen“, sagt der Viernheimer Spielertrainer Patrick Marschlich, der mit seiner Mannschaft am Sonntag, 15 Uhr, das erste Auswärtsspiel beim FV Nußloch bestreitet.