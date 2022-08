FC Türkspor dreht auf

Mannheim. In der Fußball-Landesliga hat der FC Türkspor Mannheim einen 8:0 (2:0)-Heimerfolg über den SV Treschklingen gefeiert. Gegen einen tiefstehenden Gegner taten sich die Mannheimer in der Anfangsphase zunächst schwer. Noch vor der Pause gelang Türkspor innerhalb von zwei Minuten durch einen Doppelschlag von Oguzhan Yildirim und Mikail Erdem aber die 2:0-Führung.

Nach dem Seitenwechsel agierten die Mannheimer zielstrebiger, Türkspor kam zum 3:0 (47.) durch Can Aydingülü. Damit war der Widerstand von Treschklingen gebrochen. Die zahlreichen Chancen nutzten Mustafa Azad (54.), Mikail Erdem (57.) und Kadir Seker (67.) zu weiteren Treffern. Der eingewechselte Tunahan Doköz machte mit seinen beiden Toren (88./90.) den hochverdienten Sieg perfekt. Trainer Bernd Wigand sagte: „Wir sind in den ersten 30 Minuten nicht gut in die Partie reingekommen, hatten zunächst viele Fehlpässe und waren nicht zwingend genug. Umso besser haben wir es dann in der zweiten Halbzeit hinbekommen.“

Der TSV Amicitia Viernheim kam beim FV Nußloch zu einem 2:2 (1:2). Daniel Herbel brachte die Südhessen in Front. Nach einem Doppelschlag führte Nußloch mit 2:1 (33.). Doch Brandon Wiley glich für Viernheim noch zum 2:2 (62.) aus. fct/bol