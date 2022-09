Türkspor stapelt tief

Mannheim. Der FC Türkspor Mannheim steht in der Fußball-Landesliga nach zwei Spieltagen an der Tabellenspitze. Für das Trainerduo Feytullah Genc und Bernd Wigand ist das nur eine Momentaufnahme. Am Sonntag wartet eine knifflige Aufgabe auf das Team: Türkspor muss um 15 Uhr beim VfB St. Leon ran, der drei Punkte aus den beiden ersten Saisonbegegnungen holte.

Hinter den Einsätzen von Lukas Mertes, der gerade aus dem Urlaub zurückgekehrt ist und über Knieprobleme klagt, sowie Anton Markovic, dessen Fitnessstand noch nicht ausreicht, stehen Fragezeichen. „Ansonsten füllt sich unser Kader langsam mit den Urlaubsrückkehrern“, betont Genc: „Das wirkt sich auf die Trainingsintensität aus. Das ist natürlich positiv, der Konkurrenzkampf wird größer. Für uns Trainer ergeben sich mehr Alternativen, weil die Jungs mitziehen.“

Respekt vor St. Leon

Am vergangenen Wochenende gelang Türkspor ein Kantersieg über den SV Treschklingen. Nun erwarten die Mannheimer mehr Gegenwehr von einer Mannschaft, die in den vergangenen Spielzeiten zu Hause immer glänzte. Der VfB St. Leon verlor am vergangenen Wochenende nur knapp gegen den Titelmitfavoriten FT Kirchheim mit 1:2. Der entscheidende Gegentreffer fiel in der Nachspielzeit. Davor gelang der Mannschaft von Trainer Benjamin Schneider auf eigenem Rasen ein 4:1-Erfolg über den FV Nußloch.

„Die Landesliga ist in dieser Saison sehr ausgeglichen, da kann jeder jeden schlagen, wir wollen so schnell wie möglich die Punkte holen, um mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben“, betont Genc.

Aufsteiger TSV Amicitia Viernheim trifft am Sonntag, 15 Uhr, zu Hause auf Kirchheim. Die Südhessen holten beim 2:2 in Nußloch am vergangenen Wochenende ihren ersten Punkt und gehen mit großem Selbstvertrauen in die Partie gegen die favorisierten Kirchheimer. bol