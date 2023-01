Schrick feiert Aufstieg

Ritten. Das Unternehmen direkter Wiederaufstieg in die Top-Division haben die U-18-Juniorinnen des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) bei der U-18-WM Division I A im italienischen Ritten erfolgreich in die Tat umgesetzt. Das DEB-Team mit Martina Schrick (Mad Dogs Mannheim) stand dabei in Südtirol schon vor dem letzten Spiel gegen Frankreich (1:2 nach Penaltyschießen) als Turniersieger und Aufsteiger fest, womit die einzige Turnierniederlage zu verschmerzen war.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gegen Norwegen (3:1), Ungarn (3:1), Österreich (2:0), Italien (1:0 nach Penaltyschießen) hatte das DEB-Team zuvor vier Siege eingefahren. Lena Artner (Mad Dogs Mannheim) führte als Kapitänin des Aufsteigers Österreich ihr Team in Ritten zum Klassenerhalt vor Norwegen, das in die Division I B absteigen muss. and