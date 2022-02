Er hat die Stadien der Welt gesehen, aber es hat fast 20 Jahre gedauert, bis Deniz Aytekin seine erste Partie in Mannheim pfeifen durfte. Nach dem Skandalderby in der Hinrunde schickte der DFB am Sonntag mit dem 43-jährigen FIFA-Schiedsrichter seinen vielleicht besten Mann zum Südwest-Gipfel zwischen dem SV Waldhof und dem 1. FC Kaiserslautern ins Carl-Benz-Stadion. Es war eine gute Wahl, denn

...