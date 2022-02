0:0 gegen Kaiserslautern: SV Waldhof verpasst Derbysieg

Mannheim.. Die Durststrecke dauert an: Trotz klarer Vorteile in der zweiten Halbzeit hat der SV Waldhof am Sonntag beim 0:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern den ersten Derbysieg nach über 25 Jahren verpasst. Mittelstürmer Pascal Sohm vergab in der 53. Minute vor 19.000 Zuschauern im ausverkauften Carl-Benz-Stadion die beste Gelegenheit der Mannheimer. Der SVW (43) bleibt als Vierter vier Punkte hinter dem Zweiten FCK (48).

SV Waldhof - 1. FC Kaiserslautern 0:0 SV Waldhof: Königsmann – Costly. Gohlke, Seegert, Rossipal – Lebeau (51. Boyamba), Höger, Wagner (46. Saghiri), Schnatterer (69. Kother) – Martinovic (86. Butler), Sohm (69. Ekincier).

1. FC Kaiserslautern: Raab – Ciftci, Kraus, Tomiak – Hercher, Götze (17. Hanslik, 70. Nieheus), Ritter (83. Sessa), Wunderlich, Zuck – Boyd (83. Kiprit), Redondo.

Tore: Fehlanzeige

Gelbe Karten: Tomiak (Kaiserslautern)

Beste Spieler: Zuck, Tomiak – Rossipal, Saghiri.

Schiedsrichter: Deniz Aytekin (Nürnberg).

Zuschauer: 19000 (ausverkauft).

Die Waldhof-Hymne war noch nicht einmal zu Ende gespielt, da rollte schon der Ball in der zum ersten Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie wieder fast komplett gefüllten Neuostheimer Arena. Die Erwartungen an den Südwest-Klassiker waren hoch, denn das Derby war gleichzeitig auch ein Drittliga-Topspiel, Vierter gegen Zweiter. Doch gemessen daran wurden die Erwartungen der 19.000 Zuschauer im ersten Abschnitt enttäuscht. Zu sehen gab es viel Kampf und Mittelfeldgeplänkel, jedoch wenig Szenen in den Strafräumen.

Der SVW hatte leichte Feldvorteile, biss sich aber an der robusten Lauterer Defensive regelmäßig die Zähne aus. Die Mannheimer trugen ihre Angriffe aber auch zu behäbig und uninspiriert vor. Sohm hing als Mittelstürmer in der Luft, Dominik Martinovic wirkte auf dem rechten Flügel nicht ideal aufgehoben. Und da die Lauterer auch nicht viel mehr taten, als gut zu verteidigen, sah das 45 Minuten lang wie ein Derby mit angezogener Handbremse aus. FIFA-Schiedsrichter Deniz Aytekin wählte eine britisch-freizügige Linie, hatte das Geschehen aber damit souverän im Griff – es ging auf dem und neben dem Platz im Gegensatz zum Hinspiel meist gesittet zu.

Die besseren von insgesamt sehr wenigen Gelegenheiten vor der Pause hatten noch die Lauterer, vor allem in Person von Terrence Boyd. In der 23. Minute setzte sich der Winterneuzugang aus Halle gegen Gerrit Gohlke, SVW-Keeper Timo Königsmann wehrte mit den Fäusten ab. Auch bei einem Kopfball (34.) und einem Schuss aus der Drehung, den wieder Königsmann parierte (40.) sorgte Boyd für Gefahr.

Aus der Pause kam der Waldhof mit Hamza Saghiri für Fridolin Wagner – und erheblich mehr Zielstrebigkeit in den Offensivaktionen. Marco Höger spielte stark auf den rechten Flügel zu Martinovic, dessen Hereingabe in der Mitte Sohm aus kurzer Distanz neben das Tor setzte (53.). Das hätte das 1:0 für die Mannheimer sein müssen - die sich kurz danach aber auskontern ließen. Vier Lauterer stürmten auf drei Waldhof-Verteidiger zu, Saghiri wehrte den Ball vor die Füße von Boyd ab, der mit seinem schwächeren linken Fuß drüber schoss (55.).

Aber insgesamt war nun klar der SVW die dominierende Mannschaft, der FCK wurde vom wachsenden Mannheimer Druck in die eigene Hälfte gedrückt. Costly versuchte es aus 30 Metern, Lauterns Schlussmann Matheo Raab packte zu (64.). Der eingewechselte Baris Ekincier verzog aus 11 Metern (71.), Saghiri wurde kurz vor dem Abschluss aus aussichtsreicher Position noch geblockt (81.). Nachdem der Kopfball von Kapitän Marcel Seegert knapp am Tor vorbei gestrichen war (88.), war das Remis besiegelt.