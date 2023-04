SC Pfingstberg-Hochstätt steht unter Druck

Mannheim. Nachdem sich die Top-Vier-Mannschaften der Fußball-Kreisklasse A1 in den letzten Wochen immer wieder mal auch Schwächephasen geleistet haben, ist in das Aufstiegsrennen eine neue Dynamik eingekehrt. Der einstmals komfortable Vorsprung des SC Pfingstberg-Hochstätt und der TSG Rheinau ist aufgebraucht, der Zwischenspurt des SC Olympia Neulußheim ist in den letzten beiden Partien ebenfalls versandet.

Aktuell scheint der SV Enosis Mannheim den Motor gezündet haben. Zuletzt siegte der Kreisliga-Absteiger gegen den SC Olympia Neulußheim (4:2) und auch beim Spitzenreiter SC Pfingstberg-Hochstätt (3:1). „Wir haben verdient verloren, Enosis hat eine starke Mannschaft, die uns alles abverlangt hat, und besitzt große individuelle Klasse“, gestand Pfingstbergs Trainer Miguel de Mingo dem Gegner einen verdienten Sieg ein. Das 0:1 beim SC 08 Reilingen bedeutete für den über weite Strecken der Saison so souveränen Tabellenführer die zweite Niederlage in Folge, der Vorsprung auf die TSG Rheinau ist auf einen Zähler zusammengeschmolzen. „Zwei Niederlagen am Stück - das war schon ein Schlag ins Gesicht“, bekennt de Mingo. „Wir mussten das erst einmal verkraften und mein Fokus lag darin, die Mannschaft in dieser Woche wieder aufzurichten.“ Mit Alexander Rohr, Simon Vogel und Christopher Huber gilt es derzeit drei Säulen zu ersetzen, die mit muskulären Problemen zu kämpfen haben. Doch de Mingo erwartet, dass andere dafür in die Bresche springen.

Drei Punkte sind Pflicht

„Unser Kader ist breit aufgestellt und jetzt können sich die Spieler beweisen, die auf eine Chance gewartet haben.“ Gegen den ASV Feudenheim ist für die Pfingstberger ein Sieg zum Pflichtprogramm geworden. „Der eine oder andere hat vielleicht gedacht, dass wir schon in der Kreisliga sind. Der Druck ist größer geworden, aber ich denke, dass wir damit umgehen können“, erklärt De Mingo. In Feudenheim hingegen will man diese Saison schnellstmöglich zu einem guten Ende bringen und einen Haken dahintersetzen. „Wir werden in Pfingstberg eine Mannschaft stellen, die mit Herz und Kampf dagegenhält“, verspricht ASV-Coach Juan Corrales. Nach Informationen dieser Zeitung steht beim ASV in der kommenden Saison ein größerer Umbruch an.