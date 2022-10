Regenguss lässt den MHC kalt

Mannheim. Hockey-Bundesligist Mannheimer HC hat die „Regenschlacht von Mannheim“ gewonnen. „Es war ein sehr spezielles Spiel unter schwierigen Umständen mit viel Wasser auf dem Platz. Da muss man sein Spiel anpassen und ein anderes Hockey spielen“, sagte MHC-Trainer Andreu Enrich. Er sah sich am Sonntag gegen den Berliner HC dazu veranlasst, die Taktik zu verändern. Mit Erfolg, denn mit einem 2:1 (1:1)-Sieg behielten die Blau-Weiß-Roten alle drei Punkte in der heimischen MHC Arena.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der MHC ging in Führung, als Linus Müller bei einer Strafecke den Schuss von Jossip Anzeneder zum 1:0 (21.) ins Tor abfälschte. „Unglücklicherweise bekommen wir das 1:1 viel zu schnell“, ärgerte Enrich das 1:1 von Liam Holdermann (22.). Die Hausherren durften nach der Halbzeitpause aber recht rasch jubeln, als Gonzalo Peillat das Siegtor zum 2:1 (37./Strafecke) erzielte.

TSVMH-Moral ohne Lohn

Die Berliner hatten aber noch das Samstagsspiel beim TSV Mannheim Hockey in den Knochen, wobei sich der TSVMH dem BHC nach einem Torfestival mit 5:6 (0:3) geschlagen geben musste. „In der ersten Halbzeit haben wir nicht das gespielt, was wir uns vorgenommen hatten. Darüber haben wir in der Pause gesprochen und danach wohl unsere bisher besten Minuten in dieser Saison gezeigt“, war TSVMH-Trainer Héctor Martinez von den zweiten 30 Minuten seines Teams angetan. Dass die Hausherren dennoch mit leeren Händen dastanden, lag an der 59. Minute, als der BHC eine Strafecke zugesprochen bekam, die Liam Holdermann zum 5:6 nutzte. Obwohl sich Martinez in den letzten 85 Sekunden zweimal einen Strafeckenpfiff gewünscht hätte, wollte er die Niederlage nicht an Schiedsrichterentscheidungen festmachen.

Mehr zum Thema Hockey Besuch von der Spree Mehr erfahren Hockey Lange Reise lohnt sich Mehr erfahren Hockey Optimale Ausbeute für MHC-Damen Mehr erfahren

Im ersten Viertel sah sich der TSVMH mit gleich sechs Strafecken in Folge konfrontiert, Versuch Nummer sechs verwandelte Paul Dösch zum 1:0 (4.), der auch das Berliner 2:0 (5./Siebenmeter) besorgte. Noch vor der Halbzeit erhöhte Holdermann auf 3:0 (22.). Nach Wiederanpfiff verkürzte Nicolas Proske auf 1:3 (32.). Luis Gill stellte auf 4:1 (36.) für den BHC, aber Leandro Tolini (37./SE), Philipp Wossidlo (41.) und erneut Proske (46.) gleichen zum 4:4 aus.

In der 47. Minute hatten die Hausherren das Spiel sogar gedreht, als Philipp Wossidlo den TSVMH mit dem 5:4 (47.) erstmals in Führung schoss. Doch das reichte nicht, Holdermann stellte den Berliner Sieg (51./ und 59./SE) sicher. Am kommenden Freitag (20 Uhr) stehen sich die TSVMH- und MHC-Herren unter dem Fernmeldeturm zum Stadtderby gegenüber. and