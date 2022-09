Besuch von der Spree

Mannheim. Nach dem jüngsten Doppelspiel-Wochendende in Hamburg können sich beide Mannheimer Vertreter in der Feldhockey-Bundesliga der Herren nun auf nur eine Partie konzentrieren. Der Gegner heißt für die Herren des TSV Mannheim Hockey am Samstag (14 Uhr) ebenso Berliner HC, wie für die Herren des Mannheimer HC, die die Hauptstädter am Sonntag (14 Uhr) in der eigenen Arena zu Gast haben.

„Wir denken weiterhin von Spiel zu Spiel, aber wir wissen natürlich, dass nun die Begegnungen mit Mannschaften kommen, die mit uns in der Gruppe sind. Wir wollen unser System weiter verbessern und für das Wochenende bereit sein“, blickt TSVMH-Trainer Héctor Martinez dem Duell gegen den ebenfalls in der Staffel B beheimateten Berliner HC entgegen. „Das wird ein sehr wichtiges Spiel auf unserem Weg in die Top Vier der Gruppe“, ist BHC-Coach Darren Cheesman die Bedeutung der Partie bewusst. „Der TSV spielt sehr gutes Hockey und hat eine starke Strafecke, so dass es unser Ziel sein muss, ihnen unser Spiel aufzudrücken“, will Cheesman mit den Hauptstädtern bei Schlusslicht TSVMH unbedingt punkten.

Auch im Hinblick auf den Sonntag wollen die Berliner mit einem Erfolgserlebnis beim TSVMH Schwung ins Duell bei Staffel-Primus MHC mitnehmen. „Wir kennen den BHC gut, allerdings haben sie einen neuen Coach und wir werden uns anschauen, was sich an ihrer Spielweise verändert hat“, hat MHC-Trainer Andreu Enrich die engen Partien gegen die Berliner aus der vergangenen Saison noch gut in Erinnerung. „Das Wochenende in Hamburg war sehr erfolgreich, aber auch sehr anstrengend für uns. Es könnte ein Vorteil für uns sein, dass der BHC am Samstag schon beim TSV spielt“, sagt Enrich, der weiter auf Guido Barreiros (Muskelfaserriss) verzichten muss. and