Lange Reise lohnt sich

Hamburg. Mit sechs Punkten im Gepäck haben die Herren des Mannheimer HC am Sonntag die Heimreise in der Feldhockey-Bundesliga angetreten. Nachdem die Blau-Weiß-Roten schon am Samstag beim Harvestehuder THC mit 3:1 (0:1) gewonnen hatten, holten sie sich am Sonntag beim UHC Hamburg mit einem 3:2 (2:0) den nächsten Sieg.

„Das erste Gegentor kassieren wir in Unterzahl, reagieren aber sehr schnell darauf“, gefiel MHC-Herrentrainer Andreu Enrich, wie sich sein Team am Sonntag beim 3:2-Sieg präsentierte. Gonzalo Peillat brachte den MHC mit 2:0 in Führung (5./SE, 21./ Siebenmeter). Als Erik Kleinlein Grün gesehen hatte, traf Koji Yamasaki für den UHC (49.), aber Jossip Anzender antwortete prompt mit dem 3:1 (50.). Hamburg konnte nur noch auf 3:2 (57.) verkürzen.

TSVMH mit leeren Händen

Der Samstag stand zuvor im Zeichen des Wiedersehens. So trugen mit Luis Holste und Moritz Frey zwei Spieler das HTHC-Trikot, die in der vergangenen Saison noch den MHC-Dress trugen. MHC-Co-Trainer Zafer Kir war dagegen bis zur vergangenen Saison im Jugendbereich des HTHC tätig. „Natürlich war das ein besonderes Spiel für mich, aber trotz aller Wiedersehensfreude ging es für uns darum, die drei Punkte zu holen“, sagte Kir nach dem 3:1-Erfolg.

Die Blau-Weiß-Roten lagen durch den Treffer von Santiago Binaghi zum 1:0 (18.) zunächst zurück, und ausgerechnet HTHC-Stürmer Luis Holste verhinderte mit einer Rettungstat auf der Torlinie den Ausgleich von Tim Seagon (22.). Die MHC-Herren blieben aber unbeirrt, und Seagon holte sich sein Tor zum 1:1 (40.). Im Schlussviertel stellte Gonzalo Peillat auf 2:1 (53./SE) für den MHC. Den Schlusspunkt zum 3:1 (58.) setzte Justus Weigand, als er ins zugunsten eines Feldspielers verwaiste HTHC-Tor traf.

Der TSV Mannheim Hockey verlor dagegen am Samstag beim UHC Hamburg mit 0:3 (0:2). „In der ersten Halbzeit standen wir schon sehr unter Druck. In der zweiten Halbzeit haben wir dann unsere Chancen, machen sie aber nicht rein und kassieren das dritte Gegentor, als wir den Torhüter herausgenommen haben.“, sagte TSVMH-Trainer Héctor Martinez. Müller (15.), Sperling (25.) und Schwarzhaupt (59./SE) trafen für den UHC. Am Sonntag schnupperten die Turner beim 1:2 (1:0) beim HTHC dann an einem Punktgewinn, aber das 1:0 (10.) von Luca Großmann reichte nicht, weil Michael Körper (52., 54./Strafecke) ein später Doppelschlag für die Gastgeber gelang. and