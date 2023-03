Mannheim. Die Basketballer der SG Mannheim bezogen in der Regionalliga Südwest in ihrem abschließenden Heimspiel eine Niederlage. Die Mannschaft von Coach Peter Eberhardt verlor vor 250 Zuschauern in der GBG Halle gegen den Tabellenzweiten SV Fellbach mit 61:74 (27:35). Der Mannheimer Trainer sprach dennoch von einem würdigen Abschluss der Heimpartien. „Das Ergebnis täuscht etwas über den Spielverlauf hinweg. Wir mussten erneut auf unsere beiden Topscorer Albert Kuppe und Alex Kuhn verzichten. Aber ohne die beiden hat es die Mannschaft wirklich wieder toll gemacht“, sagte Eberhardt.

Fellbach ging im ersten Viertel zunächst mit fünf Punkten in Front. Bis zur Pause hielten die Mannheimer aber gut mit. Die SG lag nach dem ersten Viertel mit 15:20 und zur Halbzeit dann mit acht Punkten zurück. „Wir hatten im ersten Durchgang Probleme von der Dreierlinie“, sagte Eberhardt. Die SG schaffte es nach dem Seitenwechsel, die Begegnung lange offen zu halten. „Wir haben die langen Leute von Fellbach in Schach gehalten. Leider hatten wir in der Schlussphase Abstimmungsfehler in der Defensive.“ Fellbach führte kurz vor Schluss nur mit vier Zählern, doch mit zwei Dreiern in Folge machte der Favorit den Sieg perfekt. Die Mannheimer treten nun im letzten Saisonspiel am Samstag, 25. März 19 Uhr, bei der TSG Reutlingen an.

SG: Curth (12), Bestert (8), Kalocai (4), S. Hartinger, Scheffels (2), Medo (2), Almenäs, Faller (23), Klaehn (2), Klocek (8). bol