Widerständen getrotzt

Mannheim. Die Basketballer der SG Mannheim haben sich in der Regionalliga Südwest mit einem Sieg zurückgemeldet und den vierten Tabellenplatz gefestigt. Die Mannschaft von Trainer Peter Eberhardt gewann bei der BBU Ulm mit 70:61 (33:34) – und das ohne ihre beiden Topscorer.

„Natürlich sind wir glücklich. Das ist ein sehr wertvoller Sieg. Vor allem, weil wir mit Albert Kuppe und Alex Kuhn auf zwei sehr wichtige Spieler, die kurzfristig verletzungsbedingt ausfielen, verzichten mussten“, erklärte Eberhardt: „Wir sind nur mit acht Spielern angetreten, da zudem Slawomir Klocek und Eric Curth nicht dabei gewesen sind. Ulm war aber auch nicht voll besetzt. Aber mit Antonio Dorn, Jordan Müller und Latrell Großkopf waren Spieler aus dem Ulmer BBL-Kader dabei. Deshalb kann man unsere Leistung wirklich hoch einschätzen.“

Die Partie war von Beginn an eng. „Erst kurz vor Schluss konnten wir uns absetzen“, sagte Eberhardt, dessen Team auf 63:58 (37.) wegzog. Ulm kam auf 61:63 (38.) heran, doch die SG baute den Vorsprung wieder aus. „Dass wir den Ulmer Center Dorn in den Griff bekamen, war sicherlich der Schlüssel zum Sieg. Er hat nach 16 Punkten im ersten Viertel nur noch sechs in Durchgang zwei erzielt, da hat Tobias Faller gut verteidigt“, sagte Eberhardt.

Die SG empfängt am Sonntag um 15.15 Uhr den Tabellenzweiten Fellbach Flashers in der GBG Halle. „Der Sieg in Ulm hat uns Selbstvertrauen gegeben“, sagte Eberhardt.

SG: Scheffels (14 Punkte), Kalocai (21), Faller (13), Medo (6), Bestert (7), Wiegland, Almenäs (3), Klaehn (6). bol