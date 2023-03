Viernheimer sammeln wichtige Punkte

Viernheim. Die beiden Viernheimer Mannschaften konnten in der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim auch am vergangenen Wochenende punkten und im Kampf gegen den Abstieg wertvollen Boden gutmachen. Die SG Viernheim kam mit dem umkämpften 5:3-Erfolg zum dritten Sieg in Folge und haben sich ins Mittelfeld der Tabelle verbessert. Auch für die zweite Mannschaft des TSV Amicitia Viernheim ging es nach dem 2:2-Unentschieden beim SC Blumenau nach oben, jetzt steht man nach langen Wochen auf einem Abstiegsplatz ganz knapp am rettenden Ufer.

SSV Vogelstang – SG 1983 Viernheim 3:5 (1:3)

Die Orangenen mussten beim Auswärtserfolg lange um den Sieg zittern, denn die Hausherren bewiesen große Moral. Vogelstang machte nämlich einen 1:3-Puasenrückstand wieder wett, ehe den Südhessen dann doch noch zwei Treffer gelangen. Das erste Tor des Tages erzielte ein Mannheimer, Julian Preuß beförderte das Leder schon nach fünf Minuten ins eigene Netz. Auch nach dem 0:2 durch Bilen Yagiz (19.) gab sich das Team von SSV-Trainer Karl Hornberger nicht geschlagen, konnten durch Ferhat Cetiner verkürzen (37.). In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit stelle Yagiz aber den alten Abstand wieder her.

Cetiner war nach Wiederanpfiff mit dem 2:3 Erfolgreich (51.) und Tobias Holch schaffte nach einem Platzverweis (58.) in Unterzahl sogar den Ausgleich (63.). Lange währte die Freude aber nicht, denn Steven Schreck traf nur zwei Minuten später zum 3:4. Als Yagiz mit seinem dritten Treffer das Tages erfolgreich war (82.) mussten sich die Gastgeber geschlagen geben.

„Vogelstang war eine halbe Stunde lang chancenlos, danach agierte wir aber zu selbstsicher und nach dem Anschlusstreffer kam Nervosität auf. Auf den Ausgleich gaben wir die richtige Antwort und gewannen verdient“ bewertete SG-Spielertrainer Ralf Dalmus die Partie.

SC Blumenau – TSV Amicitia Viernheim 2 2:2 (2:0)

In diesem Kellerduell schnappte sich die Reserve des TSV Amicitia Viernheim mit viel Moral in den Schlussminuten doch noch einen wertvollen Punkt. Zur Pause lagen die Hausherren nämlich noch mit 2:0 in Führung, schafften es am Ende aber nicht, diesen Vorsprung zu verteidigen. Die Südhessen konnten mit diesem Punktgewinn die Abstiegsplätze verlassen, befinden sich, ebenso wie Blumenau, aber immer noch in der Gefahrenzone.

Trotz einiger Spieler aus dem Landesligakader fand das Team von Trainer Thomas Jöhl nicht wie erhofft in die Partie, wohl auch weil man in dieser Konstellation noch nicht zusammen gespielt hatte. Blumenau nutzte das durch zwei Treffer von Marc Begus (10./36) zur Pausenführung. Damit hatten die Gastgeber aber ihr Pulver verschossen. Viernheim drängte auf den Ausgleich, was aber lange nicht von Erfolg gekrönt war. In der 78. Minute verwandelte Luca Träger aber einen Foulelfmeter zum Anschluss und gab den Startschuss zum Schlussspurt. Andreas Macha war schließlich der umjubelte Torschütze des Ausgleichstreffers (87.). JR