Klassenerhalt gesichert

Viernheim. Die Oberliga-Herren der BG Viernheim-Weinheim haben einen Zittersieg eingefahren. Beim abstiegsbedrohten DJK Karlsruhe-Ost gelang nur ein hauchdünner 58:56-Erfolg. Fast hätte das Team von Robin Zimmermann die gute Ausgangsposition im Rennen um Platz zwei leichtfertig verspielt.

Entsprechend unzufrieden war der Trainer nach der Partie. „Nur Cris, Konni und Sal haben gut gespielt, ansonsten war es ein Spiel zum Vergessen.“ In der Tat waren es vor allem U18-Spieler Cris Becht und Routinier Sal Baragiola, die mit insgesamt 13 und 14 Punkten ihr Team offensiv im Spiel hielten, Youngster Konstantin Hoffmann steuerte acht Punkte bei.

Zu Spielbeginn war es Becht, der die ersten neun Punkte in Folge erzielte, nach der Pause sorgte dann Baragiola mit acht Punkten dafür, dass die Pausenführung (32:21) aufrecht erhalten wurde. Im letzten Viertel agierten die „Sharks“ trotz einer 48:41-Führung im Rücken defensiv zu nachlässig und ließen die Hausherren zwei Minuten vor Schluss sogar noch zum 55:55-Ausgleich kommen. Als es dann darauf ankam, war es BG-Kapitän Daniel Lohrke, der in der Schlussminute einen Korb erzielte und einen Freiwurf verwandelte und so den wichtigen Sieg für die BG-Männer sicherte.

BG Viernheim-Weinheim: Sal Baragiola (14 Punkte), Cris Becht (13/1 Dreier), Daniel Lohrke (9/1), Konstantin Hoffmann (8/1), Jan Eberhardt (5), Leonard Leip (5/1), Dogukan Ceneli (2), Patrick Dörr (2), Jannick Schwarz.

Klassenerhalt für Bundesligateam

Die Rhein-Neckar-Metropolitans haben sich dagegen den Klassenerhalt in der Jugendbasketballbundesliga gesichert. Im zweiten Playdown-Entscheidungsspiel gab es den zweiten Sieg. Da war der Jubel groß bei der Kooperationsmannschaft der BG Viernheim-Weinheim und der SG Mannheim. Die Jungs gewannen mit 70:61 gegen bba Augsburg. Die Metropolitans konnten vor allem wieder auf ihren Top-Scorer Valentine Chinamere zählen, der 26 Punkte erzielte. Ebenfalls zweistellig punkteten Diego Kirse (17), Jacopo Nitti (12) und Jannik Geiger (11).

Mit diesem zweiten Sieg im zweiten Spiel der ersten Runde der Play-Downs endete eine weitere JBBL-Saison des Kooperationsprojektes erfolgreich. Die Metropolitans sind auch in der kommenden Saison in der höchsten Liga am Start, die Verantwortlichen der Vereine werden sich direkt an die Planung der neuen Runde machen.