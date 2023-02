Nervöse Jungadler

Schwenningen/Mannheim. Die „Best of Five“-Play-off-Viertelfinalserie der U 20 DNL Division I zwischen den Jungadlern Mannheim und den Schwenninger Wild Wings hat sich faktisch in eine „Best of Three“-Serie verwandelt. So konnte der Hauptrundensieger aus Mannheim Spiel eins am Samstag in der Nebenhalle Süd der SAP Arena am Ende recht deutlich auf eigenem Eis mit 5:1 (0:1, 2:0, 3:0) gewinnen, doch in der großen Schwenninger DEL Arena war es am Sonntag der achtplatzierte Wild-Wings-Nachwuchs, der mit einem 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)-Sieg den 1:1-Serienausgleich schaffte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bereits in der Samstagsbegegnung in Mannheim taten sich die Jungadler schwer, ihre Nervosität im ersten Drittel abzulegen und kassierten bei eigener Überzahl durch Philip Feist das 0:1 (16.). Als Wendepunkt erwies sich das Überzahltor von Maurice Hildebrand zum 1:1 (34.). Tjark Kölsch (36.), Kevin Bicker (42., 55.) und Fabio Sarto (44.) legten nach. Am Sonntag glichen Paul Mayer zum 1:1 (21.) und Nikolas Biggins zum 2:2 (25.) aus, aber das reichte den Mannheimern nicht. and