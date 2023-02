Play-off-Start für Jungadler

Mannheim. Als Hauptrundensieger der U 20 DNL Division I treffen die Jungadler Mannheim im Play-off-Viertelfinale „Best of five“ auf die Schwenninger Wild Wings. In der laufenden Saison trafen der Aufsteiger aus Schwenningen und der DNL-Rekordmeister in der Evaluierungsrunde zu zwei Duellen aufeinander. Dabei konnten die Wild Wings den ersten Vergleich in Schwenningen mit 2:1 nach Penaltyschießen gewinnen, Spiel zwei in Mannheim ging aber mit 3:0 an die Jungadler.

Das Play-off-Viertelfinale beginnt am Samstag (16.45 Uhr) in Mannheim. Am Sonntag (18 Uhr) steigt Spiel zwei in Schwenningen. Spiel drei ist am 4. März (16.45 Uhr) erneut in Mannheim. Eine mögliche vierte Partie fände am 5. März (17 Uhr) in Schwenningen, ein mögliches Spiel fünf am 7. März (18.15 Uhr) wiederum in Mannheim statt. and