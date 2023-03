Podcast "Adler-Check": Adler hinterlassen bei den Fans viele Fragezeichen

Mannheim. Die Adler Mannheim haben ihre Fans nach dem ersten Play-off-Viertelfinalspiel gegen die Kölner Haie mit vielen Fragezeichen zurückgelassen. Denn die 0:4-Niederlage war ein Rückfall in überwunden geglaubte Zeiten. Die MM-Sportredakteure Christian Rotter und Philipp Koehl ordnen die dargebotene Leistung in der neuesten Ausgabe des „Adler-Checks“, dem Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen, ein. Was lief schief? Wo liegen die Gründe und worauf können die Adler für die nächsten Spiele dennoch aufbauen?

Neben der Suche nach Automatismen und Leistungsträgern, die vorangehen, bespricht das Duo auch die eventuelle Rückkehr von momentan noch angeschlagenen Spielern. In diesem Atemzug darf auch der Blick auf das anstehende zweite Spiel in Köln nicht fehlen.

Blick über den Tellerrand

Während die Play-off-Serie der Adler noch ganz frisch ist, befinden sich die U-20-Junioren der Jungadler Mannheim bereits mitten im Kampf um das Finalticket. Dort sind bereits die Frauen der Mad Dogs Mannheim angekommen. Sie hoffen, Memmingen noch die Meisterschaft zu entreißen. Wie gut dabei die Chancen stehen und warum die jungen Adler-Stürmer Luca Tosto und Simon Thiel nicht in der Play-down-Serie für den DEL2-Kooperationspartner Heilbronn auflaufen dürfen, klären Koehl/Rotter auf.

Wer jetzt Lust auf Eishockey, die Adler und diesen Sport-Podcast bekommen hat – super. Herunterladen und abonnieren können sich alle den „Adler-Check“ kostenlos unter mannheimer-morgen.de/podcasts. Hinterlegt ist der Adler-Podcast zudem auf den gängigen Plattformen wie etwa Spotify, Deezer, Apple Podcast oder Amazon Music.