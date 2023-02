Podcast "Adler-Check": Offensivschwäche gibt zu denken

Acht Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde suchen die Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey Liga ihre Form. Vor allem in der heimischen SAP Arena tut sich die Mannschaft von Trainer Bill Stewart derzeit extrem schwer. Auf das 0:3 gegen Schwenningen folgte am Dienstag eine 0:3-Niederlage gegen die Iserlohn Roosters. Erneut schossen die Adler kein Tor, Konsequenz war das Abrutschen auf den dritten Tabellenplatz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Ja, ich möchte externe Inhalte angezeigt bekommen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Die MM-Sportredakteure Phil Koehl und Christian Rotter analysieren in der neuen Folge des „Adler-Checks“, dem Eishockey-Podcast dieser Redaktion, die Situation. Warum haben zuletzt mit Sinan Akdag und Mark Katic zwei gelernte Verteidiger im Sturm ausgeholfen? Wieso laufen die jungen Angreifer Luca Tosto und Simon Thiel stattdessen beim Zweitliga-Kooperationspartner Heilbronner Falken auf? Zudem wird in der nächsten Woche ein neuer Spieler in Mannheim eintreffen. Der Club hat seine letzte Ausländerlizenz aber nicht an jemanden vergeben, der Tore schießen, sondern Tore verhindern soll: Der 29 Jahre alte Evan Buitenhuis kommt als Absicherung für die Torhüterposition.

Jungadler vor den Play-offs

Koehl und Rotter blicken aber nicht nur auf die Adler und ihren nächsten Gegner, die Fischtown Pinguins Bremerhaven, sondern wie gewohnt auch über den Tellerrand. Thema dieses Mal sind die Jungadler, die am Wochenende gegen Köln ihre Tabellenführung verteidigen und damit von der Pole-Position in die Play-offs starten wollen.