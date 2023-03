Podcast "Adler-Check": Tiefe Risse im Konstrukt der Blau-Weiß-Roten

Mannheim. Die Adler Mannheim präsentieren sich in der Deutschen Eishockey Liga in Geberlaune. Jeder, der gegen die Blau-Weiß-Roten momentan antritt, darf mindestens einen Punkt auf dem eigenen Konto verbuchen. Klar, dass die Krise das große Thema in der neuesten Ausgabe des „Adler-Check“ ist. Die „MM“-Sportredakteure Philipp Koehl und Christian Rotter sprechen im Eishockey-Podcast des „Mannheimer Morgen“ vor allem über die tiefen Risse im Adler-Konstrukt, die in der Pressekonferenz nach der Partie bei den Augsburger Panthern durch Cheftrainer Bill Stewart unübersehbar gemacht wurden.

Doch was sind die Gründe? Wo sind die Baustellen im Spiel der Mannheimer? Und vor allem: Können die Adler das Ruder so kurz vor dem Start der Play-offs noch einmal herumreißen? Nur zwei Spiele verbleiben bis zum Hauptrundenende, und die Gegner haben es in sich: Am Freitag (19.30 Uhr) kommt der Tabellenzweite ERC Ingolstadt in die Quadratestadt, am Sonntag (14 Uhr) steht das Gastspiel beim möglichen Play-off-Viertelfinalgegner und momentanen Tabellennachbarn aus Düsseldorf auf dem Plan.

Traditionen bewahren

Doch Koehl/Rotter wollen ihren Blick auch in dieser besonderen Folge nicht nur ausschließlich auf die Adler Mannheim richten. Traditionell schaut das Duo auch über den Tellerrand und beschäftigt sich mit den U-20-Junioren der Jungadler Mannheim sowie den Bundesliga-Frauen der Mad Dogs Mannheim, die sich bereits mitten in den Play-offs befinden.

Wer jetzt Lust auf Eishockey, die Adler und diesen Sport-Podcast bekommen hat – super. Herunterladen und abonnieren können sich alle den „Adler-Check“ kostenlos unter mannheimer-morgen.de/podcasts. Hinterlegt ist der Adler-Podcast zudem auf den gängigen Plattformen wie etwa Spotify, Deezer, Apple Podcast oder Amazon Music. red