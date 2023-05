Platz eins ist zementiert

Mannheim. Im Derby am Freitagabend haben die Herren des Mannheimer HC in der mit über 800 Zuschauern gut besuchten MHC Arena gegen den Lokalrivalen TSV Mannheim Hockey mit einem deutlichen 7:1 (3:0)-Erfolg den Grundstein dafür gelegt, am Sonntag den Staffelsieg in der Gruppe B vorzeitig klarzumachen. Den dafür benötigen Punkt holte das Team von Trainer Andreu Enrich mit dem 3:3 (2:2) gegen den Club an der Alster.

„Mit der Leistung können wir zufrieden sein, allerdings müssen wir das Spiel angesichts unserer vielen Chancen gewinnen“, wusste Enrich, dass das Unentschieden für die Gäste aus Hamburg etwas schmeichelhaft war. Alster bestrafte die Fehler der Hausherren in Person von Jack Heldens (3.), Dieter Linnekogel (30.) und Struan Walker (37.), während Guido Barreiros (11.) und Gonzalo Peillat (30./Strafecke und 45./Strafecke) für den MHC trafen.

Starke TSVMH-Reaktion

Der TSVMH zeigte sich von der Derbyschlappe gut erholt. Obwohl der Münchner SC nicht mehr von Platz fünf zu verdrängen war, ging der TSV engagiert zu Werke und holte sich mit dem 4:1 (1:1)-Heimsieg ein wichtiges Erfolgserlebnis.

Die Mannheimer Tore durch David Jehn (7.), Jakob Brilla (35.), Leandro Tolini (46.) und Nicolas Proske (49.) fielen nach Strafecken. „Im Derby hatten wir nur im ersten Viertel mitgehalten, gegen den MSC haben wir über 60 Minuten gut gespielt“, freute sich Coach Héctor Martinez, der im Derby nur den Ehrentreffer von Nicolas Proske zum 1:7 (53.) bejubeln durfte. Davor hatten Gonzalo Peillat (4./SE, 38./SE, 43./SE), Raphael Hartkopf (26.), Tim Seagon (27.), Teo Hinrichs (34.) und Justus Weigand (37.) für den MHC für klare Verhältnisse gesorgt. and