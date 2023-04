Derby unter besonderen Vorzeichen

Mannheim. Bereits am Freitagabend (19.30 Uhr) stehen sich am Neckarplatt die Herren des Mannheimer HC und des TSV Mannheim Hockey zum Lokalderby in der Feldhockey-Bundesliga gegenüber. Beim Aufeinandertreffen in der MHC Arena haben beide Teams nichts zu verschenken. „Das ist ein sehr wichtiges Wochenende für uns. Wenn wir beide Spiele gewinnen, sind wir Erster unserer Staffel“, will MHC-Coach Andreu Enrich mit den Blau-Weiß-Roten Platz eins in der Staffel B gerne endgültig klarmachen. Das wäre im Falle eines Derbysieges gegen den TSVMH und einem weiteren Erfolg im Heimspiel gegen den Club an der Alster aus Hamburg am Sonntag (14.30 Uhr) der Fall.

Als Sieger der Staffel B bekäme es der MHC im Play-off-Viertelfinale mit dem Vierten der Staffel A zu tun. „Am Freitag erwarten wir gegen den TSVMH ein Spiel, in dem der Gegner nichts zu verlieren hat. Sie werden mit viel Leidenschaft und Emotion gegen uns antreten, aber wir müssen unser Spiel zeigen und sie schlagen“, weiß Enrich, dass das Derby eine besondere Begegnung ist. Verzichten muss er voraussichtlich auf Linus Müller (Rückenprobleme).

„Kann alles passieren“

Das Hinspiel beim TSVMH war enger, als es das Resultat von 3:0 für den MHC aussagte. „Wir wissen, wie wichtig die Punkte in diesem Spiel für beide sind. Für den MHC, um den ersten Platz abzusichern – und für uns, um den Abstand auf Platz fünf zu verringern. In einem Derby kann alles passieren, auch wenn wir wissen, dass sie der Favorit in diesem Spiel sind“, sagt Héctor Martinez.

Der TSVMH-Trainer blickt auf ein wichtiges Wochenende für seine Mannschaft: Denn im Falle von Zählbarem im Derby, hätte der TSVMH im Heimspiel am Sonntag (14 Uhr) gegen den Münchner SC noch die Chance , die Münchner von Platz fünf zu verdrängen und so mit einer besseren Ausgangsposition in die Play-downs zu gehen. and