Neckarau im Viertelfinale

Mannheim. Fußball-Verbandsligist VfL Kurpfalz Neckarau hat das Viertelfinale des Badischen Verbandspokals erreicht. Neckarau bezwang im bfv-Achtelfinale am Mittwochabend auswärts den zukünftigen Ligakonkurrenten und Oberliga-Absteiger 1. FC Bruchsal mit 4:1 (2:1). Daniel Gulde brachte den VfL Kurpfalz nach zehn Minuten mit 1:0 in Front. Die Platzherren glichen aber zunächst aus: Dragan Peric traf zum 1:1 (18.). Doch die Neckarauer spielten es in der Folge gut, standen kompakt und erarbeiteten sich Torchancen. Nach einem Eckball gelang Gulde das 2:1 (24.) für den VfL Kurpfalz.

Wichtig für das neuformierte Team des Verbandsliga-Aufsteigers war der Treffer zum 3:1 (54.) durch Julian Reinmuth kurz nach der Pause. Bruchsal hatte auch danach weiter mehr Ballbesitz. Doch dem 1. FC fehlten offensiv die Ideen. Neckarau konterte eiskalt. Reinmuth machte mit dem vierten Tor der Mannheimer (84.) alles klar. „Die Mannschaft funktioniert sehr gut, Bruchsal hatte enorme Schwierigkeiten, Lösungen gegen uns zu finden“, sagte der Neckarauer Teamchef Lacky Paschaloglou und betonte: „Das war ein verdienter Sieg für uns.“

Kreisligist SKV Sandhofen verlor sein Achtelfinale zu Hause gegen den Verbandsligisten SV Spielberg mit 0:5 (0:2). Der Favorit sorgte bereits nach 20 Minuten für klare Verhältnisse. Sandro Weber (14.) und Claudio Ritter (19.) erzielten die Spielberger Tore. Sandhofen zeigte sich bemüht. Der Verbandsligist machte es aber souverän. Dem SKV fehlte letztlich auch die Kraft, dem Spiel noch eine Wende zu geben. Giacomo Wiczynski (76.), David Veth (81.) und Fabian Gondorf (85.) erzielten die weiteren Spielberger Tore. bol