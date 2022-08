Sandhofens nächster Pokal-Streich

Mannheim. Der SKV Sandhofen sorgt im BFV-Pokal weiter für Furore und steht nach dem 2:1(0:0)-Sieg gegen den FSV Waldbrunn im Achtelfinale des Landespokals. Auch der FC Türkspor Mannheim und Verbandsligist VfL Kurpfalz Neckarau sind unter den letzten 16 Clubs. Drittligist SV Waldhof tritt im Achtelfinale beim Landesligisten ASC Neuenheim an, der sich am Sonntag mit 4:0 gegen Türkspor Mosbach durchsetzte.

Sandhofen – Waldbrunn 2:1

Mit einem wahren Kraftakt behauptete sich Sandhofen im Kreisliga-Duell, denn ab der 15. Minute spielte Sandhofen nach der Roten Karte für Ivan Filipovic (Notbremse) in Unterzahl. Der SKV überstand aber eine Drangphase der Waldbrunner und die Partie ging torlos in die Halbzeitpause. Als Thomas Kalinovski den FSV mit 1:0 (54.) in Führung brachte, schien das Spiel in Richtung der Mosbacher zu gehen. Doch Sandhofen kam nach 70 Minuten besser ins Spiel. Pascal Eckert erzielte den umjubelten Ausgleich (75.) und kurz darauf gelang Markus Szymczak sogar das 2:1 (78.). Waldbrunn warf noch einmal alles nach vorne, aber nach der Gelb-Roten Kare für FSV-Spieler Johannes Schölch (90.) hatten die SKV-Akteure alles im Griff.

FC Türkspor – FV Mosbach 1:0

Der Finalist der vergangenen BFV-Pokal-Auflage machte gleich Druck und kam schnell zum Führungstor durch Oguzhan Yildirim nach einer Flanke von Mustafa Azad. (5.) Kurz nach Wiederanpfiff sah dann Tabarak Mansi nach einer Notbremse die Rote Karte (50.). Landesligist Mosbach blieb trotz Überzahl zu einfallslos und dezimierte sich nach einer Gelb-Roten Karte wegen wiederholten Foulspiels. In der letzten Viertelstunde kamen die Odenwälder noch einmal zu einer Großchance, doch FCT-Keeper Raul Chira (81.) vereitelte die einzige Möglichkeit der Mosbacher mit einer sehenswerten Parade. „Am Ende war es aufgrund der klareren Chancen und unserer guten Defensivarbeit ein verdienter Sieg“, sagte Türkspor Trainer Feytullah Genc.

FT Kirchheim – VfL K. Neckarau 0:2

Verbandsligaaufsteiger Neckarau nahm die Hürde FT Kirchheim. Vor 200 Zuschauern schwächte sich Kirchheim mit einer frühen Roten Karte (6.). Neckarau hatte mehr Ballbesitz und hatte nach einer Gelb-Roten Karte (46.) für die Heimelf sogar doppelte Überzahl. Emre Güner gelang in der 87. Minute das 1:0 für Neckarau. Daniel Gulde machte in der Nachspielzeit mit dem 2:0 (90.+7) dann alles klar. bol