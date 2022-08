Sandhofen droht die Endstation

Mannheim. Bereits am Mittwochabend stehen die ersten Achtelfinalbegegnungen im Badischen Fußballpokal an. Kreisligist SKV Sandhofen hat bisher für ordentlich Furore gesorgt, am Mittwoch (19 Uhr) mit dem Verbandsliga-Mitfavoriten SV Spielberg aber eine enorm hohe Hürde vor sich. „Wir sind mit dem Erreichen des Achtelfinales schon sehr zufrieden, der Rest ist Zugabe“, sagt Spielleiter Fritz Reubold.

Der VfL Kurpfalz Neckarau hat erstmals seit langem die ersten drei Runden überstanden. „Wir haben kein Gegentreffer bekommen, die Art und Weise, wie wir gespielt haben, hat mir gefallen“, betont Neckaraus Abteilungsleiter Lacky Paschaloglou. „Wir haben zwar gegen Landesligisten gespielt, aber der FV Brühl und FT Kirchheim sind zwei ambitionierte Teams. Deshalb kann man die Siege schon ganz gut einordnen.“

Waldhof erst im September

Am Mittwoch (19 Uhr) müssen die Neckarauer nun allerdings zu Oberliga-Absteiger 1. FC Bruchsal. „Das ist sicherlich eine harte Nuss und wir sind nur Außenseiter. Aber gegen einen zukünftigen Ligakonkurrenten ist es doch spannend zu sehen, wie wir uns mit der neuen Mannschaft so schlagen“, sagt Paschaloglou.

Der FC Türkspor Mannheim trifft erst am Dienstag, 16. August, zu Hause auf den Verbandsligisten FC Zuzenhausen. Drittligist SV Waldhof spielt am Dienstag, 6. September, auswärts beim Landesligisten ASC Neuenheim. bol