Mutmacher für TSVMH

Mannheim/Berlin. Schon vor dem abschließenden Hauptrundenspiel gegen den Club an der Alster aus Hamburg haben die Herren des TSV Mannheim Hockey gewusst, dass es in der ersten Play-down-Runde gegen den Düsseldorfer HC geht. Am Sonntag wollte sich der Letzte der Staffel B gegen Alster auf die Play-downs einstimmen – dies gelang den Schwarz-Weiß-Roten trotz der 2:4 (1:0)-Heimniederlage. Gegen den Viertelfinalteilnehmer aus Hamburg gestaltete der TSV vor allem die erste Halbzeit offen.

„Wir wussten, dass die Temperaturen und das ständige Spiel Mann gegen Mann irgendwann zu Ermüdungserscheinungen führen werden. Aus diesen Minuten hat Alster dann auch Kapital geschlagen und getroffen“, zog TSVMH-Trainer Héctor Martinez dennoch positive Aspekte aus dem Spiel. So brachte Marius Haber den TSVMH mit 1:0 (2./Strafecke) in Führung. Struan Walker sorgte für das 1:1 (43./SE). Als die Hausherren im Schlussviertel etwas die Kräfte verließen, drehten Jack Heldens (50.) und Niklas Bruns (55./Siebenmeter, 58.) das Spiel für Alster. Jakob Brilla verkürzte noch auf 2:4 (60./Strafecke).

MHC gegen Crefelder HTC

Staffelsieger Mannheimer HC fuhr zum Hauptrundenabschluss einen 6:2 (3:1)-Sieg beim Berliner HC ein und wird im Play-off-Viertelfinale auf den Crefelder HTC treffen.

Marinus Mack brachte den BHC zwar früh mit 1:0 (2.) in Front, doch der MHC schlug zurück, als Mario Schachner zum 1:1 (4./SE) traf. Gonzalo Peillat (15./SE, 40./SE), Raphael Hartkopf (24.) und Justus Weigand (45., 56.) machten das halbe Dutzend voll. Das zwischenzeitliche 2:5 (48./SE) durch Berlins Marius Gemmel blieb Ergebniskosmetik. and