Klare Vorzeichen

Mannheim. Derbyzeit in der Feldhockey-Bundesliga der Damen: Am Mittwochabend(19 Uhr) stehen sich in der MHC Arena am Neckarplatt der MHC und der TSV Mannheim Hockey gegenüber. Obwohl die Rollen zwischen dem mittlerweile als Sieger der Staffel B feststehenden MHC und Schlusslicht TSVMH klar verteilt sind, hat MHC-Trainer Nicklas Benecke trotz des 3:0-Sieges im Hinspiel nicht vor, die Gäste zu unterschätzen.

„Das Derby hat ja immer eigene Gesetze. Ich gespannt, wie der TSV sich bei uns zeigt. Ich hoffe, dass wir zwei, drei Schippen drauflegen“, betont Benecke, dem trotz des 2:1-Sieges der vergangene Heimauftritt gegen den UHC Hamburg nicht gefiel.

Mit Schwung ins Viertelfinale

Für die Blau-Weiß-Roten geht es in den letzten drei Hauptrundenpartien darum, für das Play-off-Viertelfinale Mitte Mai Fahrt aufzunehmen. Beim MHC wird Lisa Mayerhöfer weiter angeschlagen ausfallen, während Lucina von der Heyde wegen eines Lehrgangs mit der argentinischen Nationalmannschaft nicht mitwirken kann.

TSVMH-Coach Sven Lindemann war zuletzt mit dem Auftritt in Mülheim nicht unzufrieden, bedauerte aber beim 0:3, dass sich sein Team trotz vieler Chancen nicht belohnte. Mit der Niederlage beim Fünften HTC Uhlenhorst Mülheim ist der letzte Platz in der Staffel B kaum noch zu vermeiden, das bedeutet eine schlechtere Ausgangslage für die Play-downs. „Es ist keine Zeit zum Nachtrauern, denn am Mittwoch geht’s direkt ins Derby“, weiß Lindemann, dass es für sein Team gilt, Schwung für die Spiele um den Klassenerhalt aufzunehmen. and