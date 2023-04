Geduldige MHC-Damen

Mannheim. Wer beim Duell Erster gegen Letzter einen Klassenunterschied erwartet hatte, sah sich zumindest mit Blick auf das Ergebnis getäuscht: Im Damen-Derby der Staffel B in der Feldhockey-Bundesliga kam Primus Mannheimer HC am Mittwochabend vor 500 Zuschauern gegen den TSV Mannheim Hockey erst in der 56. Minute zum Siegtreffer, als Lucia Jimenez zum 1:0 (0:0)-Endstand traf.

„Wir hatten heute so viele Kreiseintritte wie wohl in noch keinem Spiel in dieser Bundesligasaison, während der TSV nur einen hatte“, beschrieb MHC-Trainer Nicklas Benecke die Überlegenheit seiner Mannschaft, musste aber anerkennen, dass die Lokalrivalen leidenschaftlich verteidigten. „Der TSV stand stets mit sieben Spielerinnen hinten drin, da war es schwer durchzukommen und Felicitas Heinzel im TSV-Tor hat auch gut gehalten“, sagte Benecke und sah es als wichtig an, dass seine Mannschaft die nötige Geduld an den Tag legte.

Der Staffelletzte zeigte sich defensiv gut aufgestellt und konnte den Spitzenreiter lange ärgern. „Für uns war wichtig, dass unsere Leistung gestimmt hat und wir gesehen haben, dass wir defensiv auch so ein Topteam wie den MHC vor Probleme stellen können“, kommentierte TSVMH-Coach Sven Lindemann das Derby. Für seine Mannschaft geht es nun weiter darum, sich für die Play-downs in Form zu bringen.

Gelegenheit dazu bietet sich am Samstag (12 Uhr) beim Berliner HC, während die MHC-Damen am Samstag (13.30 Uhr) bei Uhlenhorst Mülheim den nächsten Sieg einfahren wollen. and