MHC kann mit Heimrecht planen

Mannheim. Durch den 6:3 (4:2)-Heimsieg im Derby gegen den TSV Mannheim Hockey haben die Damen des Mannheimer HC seit Mittwochabend den erneuten Einzug ins Viertelfinale um die deutsche Hallenhockey-Meisterschaft sicher. „Wir haben die um 26 Tore bessere Tordifferenz gegenüber dem Münchner SC“, verwies MHC-Coach Nicklas Benecke dabei auf die Tatsache, dass sein Team im Viertelfinale wohl auch schon mit Heimrecht planen kann.

Nur München kann den amtierenden Hallenhockey-Vizemeister theoretisch noch von Platz eins der Süd-Staffel verdrängen, müsste dafür in seinen letzten drei Spielen aber nicht nur den aktuellen Neun-Punkte-Rückstand aufholen, sondern auch die Tormaschine anwerfen. Am Samstag (14.30 Uhr, Irma-Röchling Halle) treten die MHC-Damen nun zum Neckarplatt-Derby beim Feudenheimer HC an. „Da kann es schon sein, dass wir auch ein paar junge Spielerinnen einsetzen“, sagt Benecke, der dennoch mit einem spannenden Spiel rechnet.

TSVMH benötigt Schützenhilfe

Trotz der Derbyniederlage beim MHC haben sich die TSVMH-Damen noch nicht ganz aus dem Viertelfinal-Rennen verabschiedet. „Wir müssen jetzt unsere beiden verbleibenden Spiele gewinnen und schauen, wie es dann aussieht“, sagt TSVMH-Trainer Sven Lindemann, dem aber klar ist, dass sein Team im Dreikampf um Platz zwei mit dem Münchner SC und dem Feudenheimer HC nicht die allerbesten Karten hat. „Der MHC hat schon eine sehr starke Truppe und um gegen sie zu gewinnen, muss man an diesem Tag schon besser sein“, war Lindemann mit dem Auftritt seines Teams am Mittwoch trotz der Niederlage nicht unzufrieden. „Wie zuletzt in München haben wir aber zu wenig in der Offensive kreieren können“, sagt Lindemann, der darauf setzt, dass das am Samstag (16.30 Uhr) bei Schlusslicht Nürnberger HTC wieder besser klappt.

Einen anspruchsvollen Doppelspieltag hat unterdessen der Feudenheimer HC vor sich. „Wir spielen am Samstag zuhause gegen Tabellenführer MHC und am Sonntag beim Rüsselsheimer RK, der noch voll im Abstiegskampf steckt. Das wird natürlich eine harte Nummer“, blickt FHC-Coach Christian Wittler auf das Wochenende. and